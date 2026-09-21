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Мадяр анонсував перевірки статків угорських політиків за останні 20 років

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Фото: Facebook/Петер Мадяр
Фото: Facebook/Петер Мадяр
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував внесення до парламенту законопроєкту, який дозволить податковим органам перевірити статки угорських політиків за період до 20 років
Як пише Dilo, про це повідомляє Daily News Hungary.

Кого можуть перевірити

Законопроєкт передбачатиме перевірки з боку Національного управління податків і митниці (NAV). Відомство зможе встановлювати, чи відповідають активи та спосіб життя політиків їхнім задекларованим доходам і майновим деклараціям.
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Перевірки можуть охоплювати період до 20 років та стосуватимуться чинних політиків, а також осіб, чиї повноваження завершилися протягом останніх п’яти років. Йдеться, зокрема, про депутатів парламенту, прем’єр-міністрів, міністрів і державних секретарів.
Крім того, під перевірку можуть потрапити активи наближених до політиків людей.

Що буде у разі виявлення порушень

У разі виявлення ознак кримінального правопорушення слідчі передаватимуть інформацію органам, відповідальним за повернення та захист активів.
За матеріалами:
Діло
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