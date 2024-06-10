У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: свіжі дані Євростату — Finance.ua
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У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: свіжі дані Євростату

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У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: свіжі дані Євростату
У яких країнах ЄС зростає кількість українських біженців: свіжі дані Євростату
Станом на 30 квітня 2024 року, кількість українців зі статусом тимчасового захисту зросла в 19 країнах Євросоюзу.
Про це свідчать дані Євростату.

Де найбільше зростання:

  • в Румунії (+3275);
  • Швеції (+1855);
  • Болгарії (+1780);
  • Словаччині (+1250).

Де відбулось скорочення:

  • в Чехії (-18 970);
  • Нідерландах (-8415)
Загалом кількість бенефіціарів скоротилася в шести країнах ЄС.

Скільки українців залишили Україну

Через військову агресію росії 4,19 млн осіб користувалися статусом тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець квітня. З них — 98% громадяни України.
Найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України була в Польщі (953 930) та Чехії (345 405).
Інфографіка: Євростат
Інфографіка: Євростат
Нагадаємо, результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» свідчать, що близько третини українських біженців планують повернутися в Україну і майже стільки ж — не планують.
Більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені, ніж ні, своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина.
У Чехії знайшли роботу дві третини працездатних біженців з України. Водночас третині втікачів від війни не вистачає грошей на щоденні витрати.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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