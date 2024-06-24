У Німеччині пропонують депортувати українських біженців без роботи — Finance.ua

У Німеччині пропонують депортувати українських біженців без роботи Сьогодні 10:45 — Світ

У Німеччині пропонують депортувати українських біженців без роботи

Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини.

Про це розповів Добріндт в інтерв’ю Bild, яке наводить ZDF

Він вважає, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

«Через понад два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України», — зазначив він.

Опозиційний політик також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

«Нам потрібні сильніші зобов’язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції» — вказав Добріндт.

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Вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв’ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та «раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву «Х», що означає «християнин».

«путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті», — заявив він.

Водночас лідер партії «Зелених», яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.

«Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не знають жаху путінської війни», — заявив він.

Українська правда За матеріалами:

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