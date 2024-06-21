Скільки українських біженців у Німеччині та Нідерландах працюють, та які зарплати отримують — дослідження
Більшість громадян України, які проживають у Німеччині та Нідерландах, заявляють про бажання розпочати роботу або зараз працевлаштовані, незважаючи на отримання фінансової допомоги від країни перебування.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Кількість українських біженців у Німеччині та Нідерландах
З початку повномасштабного вторгнення кількість українців у Німеччині зросла з довоєнного рівня приблизно у 140 тис. до понад 1,26 мільйона до березня 2024 року.
У Нідерландах також спостерігається збільшення кількості біженців, хоча й меншими темпами: у березні 2024 року в країні було зареєстровано майже 120 тис. українців.
Опитування виявило чітку різницю між українськими мігрантами в Німеччині та Нідерландах. У Німеччині 78% назвали себе воєнними біженцями, тоді як решта — 22% — класифікували себе як економічних мігрантів. У Нідерландах спостерігається більша частка воєнних біженців: 88% визнали себе такими, порівняно з лише 12%, які віднесли себе до категорії економічних мігрантів.
Портрет українських біженців
Українки становлять переважну більшість мігрантів як у Німеччині, так і в Нідерландах. Вони складають найбільшу частку українців, які прибули до цих країн у пошуках роботи чи прихистку від війни - 85% у Німеччині та 79% у Нідерландах.
Середній вік громадян України в Німеччині становить 36 років, у Нідерландах — 38 років. Крім того, близько 95% опитаних перебувають у працездатному віці.
74% респондентів у Німеччині мають вищу освіту або певний досвід навчання у виші, а в Нідерландах це — 75%.
Крім того, більше половини українців в обох країнах (56% у Німеччині та 57% у Нідерландах) повідомляють, що їм комфортно спілкуватися англійською мовою, що значно полегшує їхню інтеграцію в місцеву громаду, а також відкриває додаткові можливості кар’єрного зростання в міжнародних компаніях.
Крім того, 52% українців у Нідерландах визнають, що володіють мовою країни перебування, тоді як у Німеччині 48% респондентів заявляють про знання німецької мови.
Варто додати, що кількість вакансій на ринку праці Німеччини оцінюється до 2 мільйонів, а в Нідерландах — 400 тисяч. Після економічного спаду в 2023 і 2024 роках більшість аналітиків очікує, що економіки Німеччини та Нідерландів зростуть приблизно на 1,5% у 2025 році, тому попит на працівників буде ще вищим.
Скільки українців працевлаштовані
Більшість українців отримують фінансову допомогу: 63% респондентів у Німеччині та 81% у Нідерландах.
Натомість майже половина опитаних у Німеччині (44%) і в Нідерландах (40%) стверджує, що хоч фінансова допомога дозволяє їм утримувати себе в країні перебування, проте вони вирішують працевлаштуватися.
Наразі 67% громадян України в Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовчі курси для працевлаштування, хоча офіційна німецька статистика вказує на близько 20% зайнятості біженців минулого року.
У Нідерландах 61% громадян України декларують, що мають роботу. Примітно, що серед опитаних, які ідентифікують себе як біженці, рівень зайнятості становить 58% в обох країнах.
Більше третини українців у Нідерландах (35%) зараз не працюють. Це майже вдвічі більше, ніж у Німеччині, де лише 20% безробітних.
Основні причини, через які українці не працюють, однакові в обох країнах. Велику роль відіграють фінансова допомога, обов’язки по догляду за дітьми (24% і 25%), та утримання родичами (17% у Німеччині, 26% у Нідерландах).
Ким працюють українці та скільки заробляють
Громадяни України, які працюють у Німеччині, заробляють у середньому 1334 євро нетто («чистими») на місяць і 1304 євро нетто в Нідерландах. Це приблизно в два з половиною рази перевищує середню зарплату в Україні, що може стати вагомим мотиваційним фактором для трудової міграції в майбутньому.
Найчастіше українці у Німеччині працюють у сфері послуг (16%), готельному бізнесі (9%), торгівлі (8%), догляді за людьми похилого віку та допомога вдома (8%) та промисловому виробництві (7%). Подібна ситуація у Нідерландах, де громадяни України працевлаштовані у сфері послуг (17%), готелях (10%), торгівлі (9%), промисловому виробництві (7%) і сільському господарстві (6%).
Українці стикаються із загальними проблемами під час пошуку роботи: 31% не мають достатньої кваліфікації для посад, які їх цікавлять, а 23% - брак пропозицій, які б відповідали їхнім очікуванням.
Дослідження показало, що майже три чверті громадян України (73%) готові були б порекомендувати роботу в Німеччині своїм родичам і друзям. У Нідерландах 89% готові порекомендувати роботу в цій країні. Це свідчить про те, що більшість з них мають позитивний досвід працевлаштування в цих країнах.
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