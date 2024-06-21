Скільки українських біженців у Німеччині та Нідерландах працюють, та які зарплати отримують — дослідження Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Скільки українських біженців у Німеччині та Нідерландах працюють, та які зарплати отримують — дослідження

Більшість громадян України, які проживають у Німеччині та Нідерландах, заявляють про бажання розпочати роботу або зараз працевлаштовані, незважаючи на отримання фінансової допомоги від країни перебування.

Про це свідчать результати дослідження , проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Кількість українських біженців у Німеччині та Нідерландах

З початку повномасштабного вторгнення кількість українців у Німеччині зросла з довоєнного рівня приблизно у 140 тис. до понад 1,26 мільйона до березня 2024 року.

У Нідерландах також спостерігається збільшення кількості біженців, хоча й меншими темпами: у березні 2024 року в країні було зареєстровано майже 120 тис. українців.

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Опитування виявило чітку різницю між українськими мігрантами в Німеччині та Нідерландах. У Німеччині 78% назвали себе воєнними біженцями, тоді як решта — 22% — класифікували себе як економічних мігрантів. У Нідерландах спостерігається більша частка воєнних біженців: 88% визнали себе такими, порівняно з лише 12%, які віднесли себе до категорії економічних мігрантів.

Портрет українських біженців

Українки становлять переважну більшість мігрантів як у Німеччині, так і в Нідерландах. Вони складають найбільшу частку українців, які прибули до цих країн у пошуках роботи чи прихистку від війни - 85% у Німеччині та 79% у Нідерландах.

Середній вік громадян України в Німеччині становить 36 років, у Нідерландах — 38 років. Крім того, близько 95% опитаних перебувають у працездатному віці.

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74% респондентів у Німеччині мають вищу освіту або певний досвід навчання у виші, а в Нідерландах це — 75%.

Крім того, більше половини українців в обох країнах (56% у Німеччині та 57% у Нідерландах) повідомляють, що їм комфортно спілкуватися англійською мовою, що значно полегшує їхню інтеграцію в місцеву громаду, а також відкриває додаткові можливості кар’єрного зростання в міжнародних компаніях.

Крім того, 52% українців у Нідерландах визнають, що володіють мовою країни перебування, тоді як у Німеччині 48% респондентів заявляють про знання німецької мови.

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Варто додати, що кількість вакансій на ринку праці Німеччини оцінюється до 2 мільйонів, а в Нідерландах — 400 тисяч. Після економічного спаду в 2023 і 2024 роках більшість аналітиків очікує, що економіки Німеччини та Нідерландів зростуть приблизно на 1,5% у 2025 році, тому попит на працівників буде ще вищим.

Скільки українців працевлаштовані

Більшість українців отримують фінансову допомогу: 63% респондентів у Німеччині та 81% у Нідерландах.

Натомість майже половина опитаних у Німеччині (44%) і в Нідерландах (40%) стверджує, що хоч фінансова допомога дозволяє їм утримувати себе в країні перебування, проте вони вирішують працевлаштуватися.

Інфографіка: EWL

Наразі 67% громадян України в Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовчі курси для працевлаштування, хоча офіційна німецька статистика вказує на близько 20% зайнятості біженців минулого року.

У Нідерландах 61% громадян України декларують, що мають роботу. Примітно, що серед опитаних, які ідентифікують себе як біженці, рівень зайнятості становить 58% в обох країнах.

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Більше третини українців у Нідерландах (35%) зараз не працюють. Це майже вдвічі більше, ніж у Німеччині, де лише 20% безробітних.

Основні причини, через які українці не працюють, однакові в обох країнах. Велику роль відіграють фінансова допомога, обов’язки по догляду за дітьми (24% і 25%), та утримання родичами (17% у Німеччині, 26% у Нідерландах).

Інфографіка: EWL

Ким працюють українці та скільки заробляють

Громадяни України, які працюють у Німеччині, заробляють у середньому 1334 євро нетто («чистими») на місяць і 1304 євро нетто в Нідерландах. Це приблизно в два з половиною рази перевищує середню зарплату в Україні, що може стати вагомим мотиваційним фактором для трудової міграції в майбутньому.

Найчастіше українці у Німеччині працюють у сфері послуг (16%), готельному бізнесі (9%), торгівлі (8%), догляді за людьми похилого віку та допомога вдома (8%) та промисловому виробництві (7%). Подібна ситуація у Нідерландах, де громадяни України працевлаштовані у сфері послуг (17%), готелях (10%), торгівлі (9%), промисловому виробництві (7%) і сільському господарстві (6%).

Українці стикаються із загальними проблемами під час пошуку роботи: 31% не мають достатньої кваліфікації для посад, які їх цікавлять, а 23% - брак пропозицій, які б відповідали їхнім очікуванням.

Інфографіка: EWL

Дослідження показало, що майже три чверті громадян України (73%) готові були б порекомендувати роботу в Німеччині своїм родичам і друзям. У Нідерландах 89% готові порекомендувати роботу в цій країні. Це свідчить про те, що більшість з них мають позитивний досвід працевлаштування в цих країнах.

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