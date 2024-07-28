Сколько средств потратили на оборону с начала года — Finance.ua

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Сколько средств потратили на оборону с начала года

Казна и Политика
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Сколько средств потратили на оборону с начала года
Сколько средств потратили на оборону с начала года
Расходы на безопасность и оборону в июне составили 155,6 миллиарда гривен. За январь-июнь этого года на сектор безопасности и обороны использовано 888,4 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
«155,6 млрд грн использовано из госбюджета в июне на сектор безопасности и обороны. За январь-июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на этот сектор составили 888,4 млрд гривен (57,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета)», — говорится в сообщении.
Средства, в частности, были направлены на:
  • денежное довольствие для военнослужащих и полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение.
В Минфине призвали поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации, ведь каждая уплаченная вами гривна — это инвестиция в поражение россии!
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в 2025 году Польша планирует увеличить расходы на оборону до 5% экономического производства, поскольку страна перевооружается на фоне войны россии в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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