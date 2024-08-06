Минобороны усиливает планирование ресурсов армии — Finance.ua

Минобороны усиливает планирование ресурсов армии
Министерство обороны ужесточает планирование и программирование ресурсов украинской армии.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что война требует быстрой адаптации для привлечения необходимых ресурсов, а для этого необходимо качественное планирование.
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«Мы работаем над тем, чтобы не позволить врагу использовать его преимущество в ресурсах. Для этого мы переходим на собственное долгосрочное ресурсное прогнозирование и планирование», — сказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Для победы мы должны четко понимать, какими ресурсами владеем и как их наиболее эффективно использовать, добавил он.
Речь идет, в частности, о том, как удачно сочетать в системе ВСУ множество образцов вооружения и военной техники, полученной от иностранных партнеров. А также о необходимости наладить автоматизированный учет вооружения.
Заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер отметил, что «налаженный процесс планирования, программирования, бюджетирования и выполнения позволит реализовать партнерские договоренности и достичь взаимосовместимости с НАТО».
Среди результатов проекта Станислав Гайдер перечислил следующие:
- разработана архитектура оборонных программ возможностей видов, отдельных родов войск;
- обновлена модель системы планирования, программирования, бюджетирования и выполнения, а также структура проектного управления;
- сформирована модель системы оборонного менеджмента и разработана дорожная карта ее внедрения.
Ожидается, что реализация проекта будет способствовать переходу на подходы, которые внедрены в государствах-партнерах и уже доказали свою эффективность, а также повысит эффективность планирования и реализации стратегических целей и решений руководства страны.
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