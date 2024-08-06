Минобороны усиливает планирование ресурсов армии — Finance.ua

Минобороны усиливает планирование ресурсов армии Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Минобороны усиливает планирование ресурсов армии

Министерство обороны ужесточает планирование и программирование ресурсов украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что война требует быстрой адаптации для привлечения необходимых ресурсов, а для этого необходимо качественное планирование.

«Мы работаем над тем, чтобы не позволить врагу использовать его преимущество в ресурсах. Для этого мы переходим на собственное долгосрочное ресурсное прогнозирование и планирование», — сказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Для победы мы должны четко понимать, какими ресурсами владеем и как их наиболее эффективно использовать, добавил он.

Речь идет, в частности, о том, как удачно сочетать в системе ВСУ множество образцов вооружения и военной техники, полученной от иностранных партнеров. А также о необходимости наладить автоматизированный учет вооружения.

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Заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер отметил, что «налаженный процесс планирования, программирования, бюджетирования и выполнения позволит реализовать партнерские договоренности и достичь взаимосовместимости с НАТО».

Среди результатов проекта Станислав Гайдер перечислил следующие:

разработана архитектура оборонных программ возможностей видов, отдельных родов войск;

обновлена ​​модель системы планирования, программирования, бюджетирования и выполнения, а также структура проектного управления;

сформирована модель системы оборонного менеджмента и разработана дорожная карта ее внедрения.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать переходу на подходы, которые внедрены в государствах-партнерах и уже доказали свою эффективность, а также повысит эффективность планирования и реализации стратегических целей и решений руководства страны.

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