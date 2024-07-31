Минобороны создает базу недобросовестных иностранных поставщиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны создает базу недобросовестных иностранных поставщиков

Казна и Политика
19
Минобороны создает базу недобросовестных иностранных поставщиков
Минобороны создает базу недобросовестных иностранных поставщиков
Министерство обороны создает базу недобросовестных иностранных контрагентов. Информация будет доступна международным партнерам, на территории которых зарегистрированы и осуществляют свою деятельность эти контрагенты.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Министерство обороны Украины разработало приказ о создании и ведении Перечня недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Этот шаг направлен на повышение прозрачности и ответственности в процессе закупок для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
Читайте также
Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский отметил, что приказ был разработан во исполнение поручения министра обороны Рустема Умерова.
«Новый механизм позволит эффективно мониторить и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои договорные обязательства по обеспечению потребностей ВСУ», — отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.
По его словам, список является информационной базой.
Читайте также
Иностранный контрагент признается недобросовестным, если в отношении него существует судебное или арбитражное решение, вступившее в законную силу и не исполненное добровольно. Исключение из перечня возможно при выполнении контрагентом решения суда или арбитража.
Ведение перечня и его использование при заключении государственных контрактов возложено на Департамент политики закупок Министерства обороны Украины.
Напомним, ранее Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму около 180 млн гривен.
Как заявлял заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, содержание одного военного в 2024 году обходится бюджету Украины примерно в 1,2 млн гривен в год.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.