Минобороны создает базу недобросовестных иностранных поставщиков — Finance.ua

Минобороны создает базу недобросовестных иностранных поставщиков Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Минобороны создает базу недобросовестных иностранных поставщиков

Министерство обороны создает базу недобросовестных иностранных контрагентов. Информация будет доступна международным партнерам, на территории которых зарегистрированы и осуществляют свою деятельность эти контрагенты.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Министерство обороны Украины разработало приказ о создании и ведении Перечня недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Этот шаг направлен на повышение прозрачности и ответственности в процессе закупок для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский отметил, что приказ был разработан во исполнение поручения министра обороны Рустема Умерова.

«Новый механизм позволит эффективно мониторить и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои договорные обязательства по обеспечению потребностей ВСУ», — отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

По его словам, список является информационной базой.

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Иностранный контрагент признается недобросовестным, если в отношении него существует судебное или арбитражное решение, вступившее в законную силу и не исполненное добровольно. Исключение из перечня возможно при выполнении контрагентом решения суда или арбитража.

Ведение перечня и его использование при заключении государственных контрактов возложено на Департамент политики закупок Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму около 180 млн гривен.

Как заявлял заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, содержание одного военного в 2024 году обходится бюджету Украины примерно в 1,2 млн гривен в год.

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