Минобороны заключило два соглашения с украинскими производителями почти на 5 миллиардов — Finance.ua

Минобороны заключило два соглашения с украинскими производителями почти на 5 миллиардов Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Министерство обороны заключило два оборонных контракта с украинскими производителями почти на 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, подписание соглашений между «Агентством оборонных закупок» Министерства обороны и предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса состоялось в ходе рабочей поездки по регионам президента Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова.

«Это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности нашего государства. Мы ведь покупаем и поддерживаем свое, способствуя развитию нашей экономики и промышленности», — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Економічна Правда По материалам:

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