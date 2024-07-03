Міноборони відсудило майже 180 млн гривень за неякісний одяг для ЗСУ — Finance.ua
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Міноборони відсудило майже 180 млн гривень за неякісний одяг для ЗСУ

Кримінал
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Міноборони відсудило майже 180 млн гривень за неякісний одяг для ЗСУ
Міноборони відсудило майже 180 млн гривень за неякісний одяг для ЗСУ
Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму майже 180 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
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Рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна, а саме військового одягу для військовослужбовців Збройних сил України.
Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов’язання, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.
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У звʼязку з цим оборонне відомство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.
Міжнародний арбітраж виніс рішення — задовольнити позови Міністерства оборони України, тож відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов’язаний сплатити відсотки річні Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості.
За матеріалами:
Finance.ua
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