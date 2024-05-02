Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній — Finance.ua

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Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній

Казна та Політика
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Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній
Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній
Міністерство оборони України уклало контракт з однією з найбільших супутникових компаній.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки.
«Мета зустрічі - обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану», — наголосили в міністерстві.
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Міноборони наголосило, що планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.
«Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами та спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом», — підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За матеріалами:
РБК-Україна
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