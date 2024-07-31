Кабмин поручил Минобороны создать веб-портал «Армия+» — Finance.ua

Кабмин поручил Минобороны создать веб-портал «Армия+»
Кабинет министров утвердил Положение о государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны «Армия+».
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, задачами портала будут:
- предоставление электронных публичных услуг с получением и использованием информации из государственных электронных ресурсов;
- возможность подать заявление, электронные рапорты и другие обращения;
- в электронном кабинете можно получить информацию из других государственных электронных ресурсов;
- формирование и отображение сведений, содержащихся в документах военного;
- размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;
- трансляции теле- или радиопрограмм и прочее.
«У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться разными услугами», — добавил нардеп.
Согласно решению Кабмина, Минобороны должно обеспечить создание и ввод в эксплуатацию этого приложения.
Напомним, заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что теперь сервис «Оберіг» собирает информацию из разных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать явку этого человека в военкомат.
После обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти.
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