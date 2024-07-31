Кабмин поручил Минобороны создать веб-портал «Армия+» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин поручил Минобороны создать веб-портал «Армия+»

Казна и Политика
16
Кабмин поручил Минобороны создать веб-портал «Армия+»
Кабмин поручил Минобороны создать веб-портал «Армия+»
Кабинет министров утвердил Положение о государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны «Армия+».
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, задачами портала будут:
  • предоставление электронных публичных услуг с получением и использованием информации из государственных электронных ресурсов;
  • возможность подать заявление, электронные рапорты и другие обращения;
  • в электронном кабинете можно получить информацию из других государственных электронных ресурсов;
  • формирование и отображение сведений, содержащихся в документах военного;
  • размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;
  • трансляции теле- или радиопрограмм и прочее.
Читайте также
«У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться разными услугами», — добавил нардеп.
Согласно решению Кабмина, Минобороны должно обеспечить создание и ввод в эксплуатацию этого приложения.
Напомним, заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что теперь сервис «Оберіг» собирает информацию из разных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать явку этого человека в военкомат.
После обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти.

Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы 🔍

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.