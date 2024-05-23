«Оберіг» допоможе шукати ухилянтів: в ТЦК пояснили процедуру — Finance.ua
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«Оберіг» допоможе шукати ухилянтів: в ТЦК пояснили процедуру

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«Оберіг» допоможе шукати ухилянтів: в ТЦК пояснили процедуру
«Оберіг» допоможе шукати ухилянтів: в ТЦК пояснили процедуру
Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, що тепер сервіс «Оберіг» збирає інформацію з різних реєстрів. До прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.
Про це Литвин розповів в інтерв'ю hromadske.
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«Паперовий облік військовозобов'язаних мав суттєву ваду: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знало, де її шукати. Начебто маємо десятки тисяч військовозобов'язаних, а поповнити армію ніким. Спробуй, вручи повістку, якщо людина не відчиняє тобі двері…», — зазначив Литвин.
За його словами, територіальний центр комплектування як установа працює цілодобово, проте це не означає, що послуги надаються 24/7. Відомо, що людей, які захочуть під час комендантської години стати відвідувачами ТЦК, мають передати поліції як порушників, а іншою причиною є людський фактор.
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«У нас працюють і цивільні, а їхній робочий день — із 9 до 18, вони мають перерву на обід і вихідні в суботу й неділю. Військовослужбовці ТЦК загалом перебувають на службі цілодобово. Але от я пробував цілий день працювати, так на третю добу просто падав з ніг», — зауважив працівник ТЦК.
Він вважає, що рішення про цілодобову роботу ТЦК є популізмом, адже організувати цілодобове приймання громадян неможливо, для цього доведеться вводити три штати працівників.
Він додав, що з 18 травня 2024 року, коли в країні розпочався двомісячний термін з обов’язкового оновлення облікових даних, щодня до ТЦК Солом’янського району Києва звертається близько 400 громадян, половина з них приходять, аби оновити дані.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію, який вступив в дію 18 травня. Згідно з цим законом, впродовж 60 календарних днів, починаючи з 18 травня по 16 липня, всі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані;
  • закон передбачає декілька можливостей для реєстрації особистих даних як онлайн, так і офлайн. Зокрема онлайн це можна зробити в електронному кабінеті призовника. Офлайн подати документи можна у ТЦК та СП чи ЦНАП;
  • оновити дані в ТЦК повинні чоловіки віком від 18 до 60 років, які підпадають під мобілізацію, включно з тими, хто перебуває за кордоном, незалежно від придатності чи обмеженої придатності до військової служби. Також під цю вимогу підпадають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, що перебувають на військовому обліку.

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За матеріалами:
УНІАН
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