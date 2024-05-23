«Оберіг» допоможе шукати ухилянтів: в ТЦК пояснили процедуру — Finance.ua

«Оберіг» допоможе шукати ухилянтів: в ТЦК пояснили процедуру Сьогодні 21:02

«Оберіг» допоможе шукати ухилянтів: в ТЦК пояснили процедуру

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, що тепер сервіс «Оберіг» збирає інформацію з різних реєстрів. До прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.

Про це Литвин розповів в інтерв'ю hromadske

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«Паперовий облік військовозобов'язаних мав суттєву ваду: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знало, де її шукати. Начебто маємо десятки тисяч військовозобов'язаних, а поповнити армію ніким. Спробуй, вручи повістку, якщо людина не відчиняє тобі двері…», — зазначив Литвин.

За його словами, територіальний центр комплектування як установа працює цілодобово, проте це не означає, що послуги надаються 24/7. Відомо, що людей, які захочуть під час комендантської години стати відвідувачами ТЦК, мають передати поліції як порушників, а іншою причиною є людський фактор.

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«У нас працюють і цивільні, а їхній робочий день — із 9 до 18, вони мають перерву на обід і вихідні в суботу й неділю. Військовослужбовці ТЦК загалом перебувають на службі цілодобово. Але от я пробував цілий день працювати, так на третю добу просто падав з ніг», — зауважив працівник ТЦК.

Він вважає, що рішення про цілодобову роботу ТЦК є популізмом, адже організувати цілодобове приймання громадян неможливо, для цього доведеться вводити три штати працівників.

Він додав, що з 18 травня 2024 року, коли в країні розпочався двомісячний термін з обов’язкового оновлення облікових даних, щодня до ТЦК Солом’янського району Києва звертається близько 400 громадян, половина з них приходять, аби оновити дані.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію, який вступив в дію 18 травня. Згідно з цим законом, впродовж 60 календарних днів, починаючи з 18 травня по 16 липня, всі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані;

закон передбачає декілька можливостей для реєстрації особистих даних як онлайн, так і офлайн. Зокрема онлайн це можна зробити в електронному кабінеті призовника. Офлайн подати документи можна у ТЦК та СП чи ЦНАП;

оновити дані в ТЦК повинні чоловіки віком від 18 до 60 років, які підпадають під мобілізацію, включно з тими, хто перебуває за кордоном, незалежно від придатності чи обмеженої придатності до військової служби. Також під цю вимогу підпадають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, що перебувають на військовому обліку.

УНІАН За матеріалами:

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