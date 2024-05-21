Роботодавцям дозволили доставляти військовозобов'язаних співробітників до ТЦК — Finance.ua

Роботодавцям дозволили доставляти військовозобов'язаних співробітників до ТЦК
В Україні визначили повноваження та відповідальність керівників підприємств під час мобілізації. Тепер вони зможуть доставляти працівників до ТЦК.
Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 травня № 560.
Відповідно до постанови, керівники підприємств, установ, організацій після отримання розпорядження голови адміністрації чи керівника ТЦК:
- видають наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов'язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК;
- організують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
- повідомляють письмово у триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства;
- забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору ТЦК;
- невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.
Нагадаємо, постановою № 560 уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зокрема документ визначає, хто і коли може вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним.
Зазначається, що вручення повісток здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках і спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.
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