Роботодавцям дозволили доставляти військовозобов'язаних співробітників до ТЦК — Finance.ua

Роботодавцям дозволили доставляти військовозобов'язаних співробітників до ТЦК Сьогодні 16:14 — Особисті фінанси

Роботодавцям дозволили доставляти військовозобов'язаних співробітників до ТЦК

В Україні визначили повноваження та відповідальність керівників підприємств під час мобілізації. Тепер вони зможуть доставляти працівників до ТЦК.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 травня № 560.

Читайте також Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК: як записатись

Відповідно до постанови, керівники підприємств, установ, організацій після отримання розпорядження голови адміністрації чи керівника ТЦК:

видають наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов'язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК;

організують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

повідомляють письмово у триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору ТЦК;

невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Читайте також Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп

Нагадаємо, постановою № 560 уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зокрема документ визначає, хто і коли може вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним.

Зазначається, що вручення повісток здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках і спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.