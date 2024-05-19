Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп — Finance.ua
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Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп

Особисті фінанси
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Фото: Pexels
Фото: Pexels
Керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування з 18 травня.
Про це повідомив член комітету парламенту з питань нацбезпеки Олександр Федієнко в ефірі телеканалу «Київ24».
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За його словами, після 18 травня керівники підприємств будуть зобов’язані забезпечити явку військовозобов'язаних до ТЦК, інакше на них чекатиме адміністративна відповідальність.

Нові правила для керівників

Федієнко зазначив, що деталі нових механізмів контролю за явкою військовозобов'язаних ще розробляються. З його слів зрозуміло, що загалом зміни мають на меті забезпечити більш ефективний процес мобілізації.
«Коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він зобов’язаний видати ці повістки під розпис, а потім забезпечити явку цих працівників до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність», — сказав народний обранець.
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Зміни в законодавстві спрямовані на підвищення відповідальності керівників за мобілізаційні процеси на підприємствах. Зрозуміло, що це крок у напрямку зміцнення обороноздатності країни та забезпечення належного рівня готовності до відсічі агресії з боку ворога.

Штрафи для ухилянтів

Нагадаємо, Верховна Рада 9 травня 2024 року схвалила у другому читанні законопроєкт № 10 379 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».
Відтепер порушників правил військового обліку чекають збільшені суми.
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Наразі влада обіцяє обмежитися мінімальними розмірами штрафів — 17 тис. гривень для громадян та 34 тис. гривень для посадовців відповідно.
Однак скільки триватиме цей «пільговий період» і чи будуть його дотримуватися органи, що накладають штрафи — питання без відповіді.
Детальніше про те, коли, як та на які суми штрафуватимуть ухилянтів — читайте в статті Finance.ua:

Штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: коли, як, та на які суми 🔍

За матеріалами:
Телеканал 24
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