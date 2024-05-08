Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 11 серпня — Finance.ua
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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 11 серпня

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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 11 серпня
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 11 серпня
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів — до 11 серпня 2024 року.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.
Законопроєкти про затвердження відповідних указів президента № 11 234 та № 11 235 підтримали 339 та 336 нардепів відповідно.
Це вже 11 голосування за продовження воєнного стану та мобілізації.
Президент вніс у Раду відповідні законопроекти 6 травня 2024 року. Перед цим, 6 лютого 2024 року рішенням Верховної Ради України було продовжено загальну мобілізацію в Україні та дію воєнного стану до 13 травня 2024 року.
Під час дії воєнного стану в країні є ряд обмежень щодо прав громадян, запроваджується комендантська година — в цей час громадяни не можуть знаходиться на вулицях без спеціальних дозволів. Для громадян призовного віку обмежено можливість виїзду за кордон. Під час воєнного стану заборонено політичні акції, мітинги.
За матеріалами:
Finance.ua
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