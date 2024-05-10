Закон про ухилення від мобілізації: у яких випадках можуть затримати на три доби — Finance.ua

Закон про ухилення від мобілізації: у яких випадках можуть затримати на три доби Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Закон про ухилення від мобілізації: у яких випадках можуть затримати на три доби

Верховна Рада 9 травня 2024 року схвалила у другому читанні законопроєкт № 10 379 про посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Після того, як його підпише президент, цей документ стане законом і буде застосовуватися на практиці.

Розміри штрафів

Цей закон суттєво змінює розміри штрафів — відтепер порушників правил військового обліку чекають збільшені суми.

Вони мають градацію за трьома параметрами — за порушення, вчинені у мирний час, повторне порушення та порушення, вчинене в особливий період. Тобто під час воєнного стану.

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Щодо першого випадку (порушення у мирний час), то наразі акцент на ньому не робитимемо. Що стосується інших двох параметрів — повторного порушення та вчинення порушення під час воєнного стану, то тепер штрафи за них становитимуть від 17 тис. до 25 500 гривень (від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. — Ред.) відповідно.

Процедура адміністративного затримання

Змінюється також процедура адміністративного затримання. Якщо наразі термін адміністративного затримання має не перевищувати трьох годин, то з набуттям чинності нового закону поліція отримує право затримувати громадян, що порушують статті 210 і 210−1 КУпАП, на строк до трьох діб (72 години).

Це ж стосується і громадян, які не мають з собою жодних документів та відмовляються називати свої особисті дані.

У такому разі порушника можуть затримати для встановлення особи, однак у будь-якому разі - встановили його особу чи ні - на строк не більше, ніж 72 години.

Наскільки можна зрозуміти з закону, про який ідеться, таке право не надали працівникам ТЦК і здійснювати затримання, як і раніше, мають право лише представники Національної поліції.

Детальніше про те, коли, як, та на які суми штрафуватимуть ухилянтів — читайте в статті Finance.ua:

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