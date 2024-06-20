Для военнообязанных, защитников и их семей запустили чат-бот «Армия+» — Finance.ua

Для военнообязанных, защитников и их семей запустили чат-бот «Армия+» Сегодня 11:45 — Личные финансы

Для военнообязанных, защитников и их семей запустили чат-бот «Армия+»

Министерство обороны запустило чат-бот «Армия+», призванный помочь военнообязанным, военным и их семьям.

Об этом пресс-служба министерства сообщает в Telegram.

«В Украине запущен новый чат-бот Армия+, созданный для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям», — говорится в сообщении.

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Чат-бот доступен по ссылке

Отмечается, что он содержит информацию о мобилизации, ТЦК, военно-врачебной комиссии, отсрочке, денежном обеспечении и т. д. Бот выдает быстрые ответы на избранные вопросы.

Как пользоваться?

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать подходящую категорию вопросов.

Напомним, ранее в Украине запустили э-Карту услуг для ветеранов войны в общинах. На э-карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации.

Пользователи могут отфильтровать следующую информацию по: месту предоставления услуг в областях и общинах; типами услуг; их описанию, категории получателей и условиям предоставления. В настоящее время на портале определено 7542 услуги.

Справка Finance.ua:

Министерство обороны запустило проект по рекрутингу операторов беспилотников. Набор граждан, желающих служить операторами БПЛА, пройдет через Центры рекрутинга украинской армии;

во время военного положения военнослужащие могут покинуть военную службу только при определенных обстоятельствах. Специалисты Бесплатной юридической помощи сгруппировали перечень семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы лиц, проходящих военную службу по призыву или контракту.

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