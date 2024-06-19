Верховная Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции — Finance.ua
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Верховная Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции

Казна и Политика
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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№ 6569-д)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны.
Цель военной полиции — обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Ее деятельность координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия военного положения координацию осуществляет главнокомандующий ВСУ.
Задачи военной полиции:
  • предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;
  • производство по делам, отнесенным законом к компетенции военной полиции;
  • оперативно-розыскная деятельность;
  • предотвращение совершения уголовных и других правонарушений;
  • обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;
  • защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;
  • защита государственного имущества от противоправных посягательств;
  • обеспечение исполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих;
  • контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.
Добавим, что идея создания военной полиции возникла до начала полномасштабного вторжения. Однако инициативу отложили. Позже в Минобороны призвали парламент вернуться к рассмотрению этого вопроса.
По материалам:
РБК-Україна
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