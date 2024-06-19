Верховная Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции — Finance.ua

Верховная Рада в первом чтении поддержала создание военной полиции Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№ 6569-д)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны.

Цель военной полиции — обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Ее деятельность координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия военного положения координацию осуществляет главнокомандующий ВСУ.

Задачи военной полиции:

предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;

производство по делам, отнесенным законом к компетенции военной полиции;

оперативно-розыскная деятельность;

предотвращение совершения уголовных и других правонарушений;

обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;

защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;

защита государственного имущества от противоправных посягательств;

обеспечение исполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих;

контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

Добавим, что идея создания военной полиции возникла до начала полномасштабного вторжения. Однако инициативу отложили. Позже в Минобороны призвали парламент вернуться к рассмотрению этого вопроса.

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