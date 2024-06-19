Услуги, которые нельзя получить без военного билета: Минюст опроверг фейки — Finance.ua
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Услуги, которые нельзя получить без военного билета: Минюст опроверг фейки

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Услуги, которые нельзя получить без военного билета: Минюст опроверг фейки
Услуги, которые нельзя получить без военного билета: Минюст опроверг фейки
Министр юстиции Денис Малюська назвал фейками сообщения о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, где он призвал не верить фейкам.
«В тг-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ГРАГС). Это классический фейк и ИПСО», — написал министр юстиции.

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В частности, ложными он также назвал сообщения о том, что без военного билета не будет предоставлена ​​международная правовая помощь.
По его словам, действительно, отдельные услуги уже ограничены, а некоторые будут ограничиваться, но точно не по спискам, опубликованным и придуманным телеграм-каналами.
Малюська призвал украинцев не верить подобным сообщениям в соцсетях и следить за нормативно-правовыми актами.
Отметим, 18 июня вечером телеграм-каналы стали распространять сообщения, по которым для предоставления ряда услуг (в том числе регистрации прав на имущество, актов гражданского состояния, брака, нотариальных услуг) понадобятся военно-учетные документы.

Справка Finance.ua:

  • ранее в Минюсте сообщили, что гражданам Украины без военно-учетных документов будут чаще отказывать в предоставлении админуслуг. Это касается «сотен, если не тысяч» разных услуг, которые важны для комфортной жизни;
  • Закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-либо услугой государство может потребовать, как условие ее предоставления, военно-учетные документы;
  • в то же время «блокирование» не будут вводить на критически важных услугах, а также услугах, связанных с детьми и семьей военнообязанного.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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