Минобороны не может полностью обеспечить ВСУ всем необходимым во время войны, — руководитель департамента закупок Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Минобороны не может полностью обеспечить ВСУ всем необходимым во время войны, — руководитель департамента закупок

Полное обеспечение Вооруженных сил Украины всем необходимым невозможно, пока продолжается российское вторжение, поскольку потребности Сил безопасности и обороны в оружии и тыловом обеспечении регулярно обновляются.

Об этом рассказал руководитель Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы не можем так сказать, пока продолжается полномасштабное вторжение. Почему? Потому что потребности Вооруженных сил Украины, и в оружии, и в тыловом обеспечении регулярно обновляются», — сказал Каневский, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что ВСУ обеспечены всем необходимым. от Минобороны.

«Чем отличается планирование до войны и во время войны? До войны планы закупок, даже и на три года пытались разрабатывать. Сейчас закупочная система Минобороны работает в совершенно других условиях. Для вашего понимания, в начале года было запланировано до конца года одно количество бронежилетов и шлемов, а по состоянию на данный момент уже другая цифра», — добавил руководитель департамента.

Он подчеркнул, что происходит постоянное обеспечение потребностей, которые ВСУ выдвигает Минобороны, поэтому большое значение имеет адаптивность к изменениям.

«Поэтому, собственно, нам и понадобились два агентства. То есть мы создали адаптивную архитектуру закупок, о чем я говорил в начале разговора, который может быстро реагировать на постоянные потребности и запросы со стороны Вооруженных сил Украины. Как в оружии, так и в тыловых закупках», — отметил руководитель департамента.

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В качестве примера Каневский привел тему с питанием для ВСУ. По его словам, этот вопрос «сложный, ведь годами в этой сфере были игроки со всеми контактами».

«Поэтому Министерство и „Государственный оператор тыла“ ввели электронную систему приема актов, которая называется DOTChain. Теперь воинские части, когда получают питание, акты отправляют в электронной форме. ГОТ получает их в электронной форме, согласовывает, и это все фиксируется в электронной системе. То есть делается невозможным манипулирование, махинации с бумагами», — пояснил он.

Говоря о возможных рисках проявлений коррупции в ходе закупок для ВСУ, Каневский заявил, что Министерство обороны принимает правильные решения, которые значительно отравляют и портят коррупционные попытки в сфере закупок для Вооруженных сил, «впрочем, коррупция — это не только органы власти, а также и бизнес».

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«Коррупция — это двусторонний процесс. То есть, коррупция — это не только органы власти, а также и бизнес, работающий с органами власти. Да, я не могу заявить, что 0% коррупции, потому что очень много игроков: со стороны бизнеса, разных посредников, поставщиков, логистических компаний. Но я могу точно сказать, что Минобороны сейчас принимает правильные решения, которые, скажем так, значительно „отравляют“ и портят коррупционные усилия и планы», — сказал Каневский.

Хорошим примером тому он, в частности, назвал запуск 29 июля портала «Партнер МОУ». По словам Каневского, это «важное простое решение», воплощенное командой Министерства обороны Украины — цифровизация процесса коммуникации с бизнесом, который хочет стать поставщиком через Государственного оператора тыла Вооруженным силам Украины.

«С 1991 года бизнесу для того, чтобы стать поставщиком, нужно было найти какие-то „руки“, и через десятки рук получить контракт. Мы же сейчас создаем условия, чтобы прекратить любой поиск таких контактов, друзей, знакомых и т. д. То есть мы оцифровали один такой маленький старенький бюрократический процесс, который действительно формировал рынок поставок для Вооруженных слуг Украины все 30 лет. А мы меняем эти правила и хотим, чтобы система была для всех понятна, и чтобы она способствовала минимизации коррупции», — подчеркнули в Минобороны.

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