Минобороны будет контролировать качество предоставления услуг по удостоверению документов командирами воинских частей — Finance.ua

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Минобороны будет контролировать качество предоставления услуг по удостоверению документов командирами воинских частей

Казна и Политика
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Минобороны будет контролировать качество предоставления услуг по удостоверению документов командирами воинских частей
Минобороны будет контролировать качество предоставления услуг по удостоверению документов командирами воинских частей
Министерство обороны будет контролировать качество предоставления военнослужащим услуг по удостоверению документов командирами воинских частей. В частности, оперативно будет реагировать на вызовы и проводить соответствующие учения.
Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
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«Возможность удостоверения командиром документов военнослужащих в условиях, когда человек во время войны не может попасть к нотариусу, очень важна. Но на сегодняшний день мы сталкиваемся со случаями, когда эта услуга предоставляется некорректно и, в результате, военнослужащий вместо решения вопроса получает проблемы. Поэтому мы должны повышать уровень компетенций и осведомленности командиров для того, чтобы избежать таких случаев», — заявила Калмыкова.
Замминистра также сообщила, что в настоящее время идет разработка постановления Кабмина о создании службы сопровождения военнослужащих.
«После принятия соответствующего документа в каждой бригаде или отдельном подразделении будут определены ответственные лица, которые будут координировать вопросы, касающиеся выплат, рапортов, отпусков, командировок, медицинской помощи военнослужащим», — подчеркнула она.
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По ее словам, это позволит помочь защитникам, недавно начавшим проходить службу, а также их непосредственным командирам.
Мы анализируем проблемы, с которыми к нам обращаются военнослужащие и члены их семей. Сегодня в фокусе нашего внимания самые распространенные вопросы, с которыми сталкиваемся, — доверенности, завещания и личные распоряжения. Уверяю, что нотариусы в Украине являются помощниками для военных и всегда готовы помочь. Благодарим за сотрудничество!" - добавила первый вице-президент Нотариальной палаты Украины Елена Кирилюк.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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