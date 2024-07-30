Минобороны будет контролировать качество предоставления услуг по удостоверению документов командирами воинских частей — Finance.ua

Минобороны будет контролировать качество предоставления услуг по удостоверению документов командирами воинских частей Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Минобороны будет контролировать качество предоставления услуг по удостоверению документов командирами воинских частей

Министерство обороны будет контролировать качество предоставления военнослужащим услуг по удостоверению документов командирами воинских частей. В частности, оперативно будет реагировать на вызовы и проводить соответствующие учения.

Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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«Возможность удостоверения командиром документов военнослужащих в условиях, когда человек во время войны не может попасть к нотариусу, очень важна. Но на сегодняшний день мы сталкиваемся со случаями, когда эта услуга предоставляется некорректно и, в результате, военнослужащий вместо решения вопроса получает проблемы. Поэтому мы должны повышать уровень компетенций и осведомленности командиров для того, чтобы избежать таких случаев», — заявила Калмыкова.

Замминистра также сообщила, что в настоящее время идет разработка постановления Кабмина о создании службы сопровождения военнослужащих.

«После принятия соответствующего документа в каждой бригаде или отдельном подразделении будут определены ответственные лица, которые будут координировать вопросы, касающиеся выплат, рапортов, отпусков, командировок, медицинской помощи военнослужащим», — подчеркнула она.

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По ее словам, это позволит помочь защитникам, недавно начавшим проходить службу, а также их непосредственным командирам.

Мы анализируем проблемы, с которыми к нам обращаются военнослужащие и члены их семей. Сегодня в фокусе нашего внимания самые распространенные вопросы, с которыми сталкиваемся, — доверенности, завещания и личные распоряжения. Уверяю, что нотариусы в Украине являются помощниками для военных и всегда готовы помочь. Благодарим за сотрудничество!" - добавила первый вице-президент Нотариальной палаты Украины Елена Кирилюк.

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