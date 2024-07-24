Основания для увольнения с военной службы — Finance.ua

Основания для увольнения с военной службы Сегодня 20:00 — Личные финансы

Донецкий областной ТЦК и СП напомнил об основаниях для увольнения с военной службы.

Согласно нормам Закона «О воинской обязанности и военной службе», военнослужащие во время действия военного положения могут уволиться:

— по возрасту — достигнув предельного возраста, который составляет 60 лет. А для лиц высшего офицерского состава — 65 лет. Однако военнослужащий может продлить свою службу максимально на пять лет, если имеет высокую мотивацию, опыт и соответствующее заключение ВВК;

— по состоянию здоровья — на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе;

— при наличии инвалидности;

— в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда, назначенного в качестве наказания лишения или ограничения свободы;

— в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не пожелали продлить службу);

— в связи с сокращением штатов или организационными мероприятиями, если невозможно использовать их на службе (для лиц высшего офицерского состава);

— в связи с назначением (избранием) на должность или пребыванием в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудие;

— по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам:

— военнослужащие-женщины — из-за беременности;

— военнослужащие-женщины — чтобы ухаживать за ребенком, пока ему исполниться три года, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но только до достижения им шести лет;

— жена — если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

— на содержании военнослужащего находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

— военнослужащий имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или без вести отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы. А также если человек самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;

— военнослужащие являются усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, патронатными воспитателями детей или ребенка-сироты или лишенной родительской опеки в возрасте до 18 лет;

— военнослужащий воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет;

— военнослужащий содержит совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

— военнослужащий воспитывает ребенка с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

А также ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи, что подтверждает документ, выданный врачебно-консультативной комиссией, но которому не установлена ​​инвалидность — только если такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных их содержать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.