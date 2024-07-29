Особенности оформления военного отпуска: разъяснение ТЦК — Finance.ua

Особенности оформления военного отпуска: разъяснение ТЦК Сегодня 19:14 — Личные финансы

Особенности оформления военного отпуска: разъяснение ТЦК

В армии есть несколько особые правила прохождения отпуска. Чтобы отдохнуть и не нарушить устав и не попасть в категорию самовольно покинувших часть, нужно соблюдать некоторые правила.

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки разъяснил ключевые моменты, которые следует знать военным и их семьям.

Во-первых, военнослужащему сначала нужно написать рапорт на имя непосредственного командира с ходатайством перед высшим командованием.

В рапорте следует отметить:

вид отпуска;

продолжительность отпуска в календарных днях;

потребность выплаты помощи на оздоровление;

адрес, по которому будет проводиться отпуск, и контактный номер телефона для оповещения;

вид транспорта, выбранный для следования в отпуск;

предложение о временном возложении на время отпуска исполнения обязанностей военнослужащего на другое должностное лицо (при необходимости).

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После согласования военный получит отпускной билет установленного образца.

Во-вторых, по прибытии к месту проведения отпуска военнослужащие обязаны встать на учет, а в случае выбытия — сняться с учета в порядке, определенном Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины.

На учет нужно встать:

в органе управления Военной службы правопорядка (ВСП) в гарнизоне;

в ближайшем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат).

Если место отпуска удалено от отдела ВСП или ТЦК и СП на расстояние свыше 30 км, военнослужащий может встать или сняться с учета в органе местного самоуправления.

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За день до выбытия к месту службы нужно сняться с учета.

О времени взятия на учет и снятия с него на отпускной карточке или командировочном удостоверении делают соответствующую отметку.

При изменении адреса, получении разрешения на продление отпуска по болезни или по другим причинам, задерживающим своевременный выезд, военнослужащие должны немедленно сообщить об этом органу управления Военной службы правопорядка или ТЦК и СП, где они стали на учет.

Военнослужащий, который не выбыл в указанное в рапорте место проведения отпуска или не в состоянии предоставить подтверждение постановки на учет, прибывает в воинскую часть на следующий день после окончания срока отпуска.

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