Какие выплаты предусмотрены военным за участие в боевых действиях — Finance.ua

Какие выплаты предусмотрены военным за участие в боевых действиях Сегодня 14:01

Какие выплаты предусмотрены военным за участие в боевых действиях

Предусмотрено шесть видов дополнительного вознаграждения для украинских военных, в зависимости от их заданий.

Таким образом, украинские военнослужащие могут рассчитывать на несколько видов дополнительных выплат. Эти выплаты являются важным шагом в поддержке наших защитников и их семей.

Первая выплата составляет 100 тысяч гривен в месяц и предназначена для военных, участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по нацбезопасности и обороне в зонах столкновений, включая временно оккупированные территории. Эта выплата также предусмотрена для семей пленных, пропавших без вести и военнослужащих во время лечения от ранений.

Какие еще есть виды дополнительных выплат

Вторая выплата составляет 50 тысяч гривен и предоставляется военным, выполняющим боевые задания в составе органов военного управления, штабов группировок войск или штабов тактических групп, даже если они находятся вне зон боевых действий, но осуществляют оперативное управление частями на линии фронта.

Третья выплата в размере 30 тысяч гривен предназначена для военных, выполняющих боевые или специальные задания согласно боевым приказам. Это касается военнослужащих, действующих в составе группировок Сил обороны, резерва главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба, военных, обеспечивающих противовоздушное прикрытие и наземную оборону критической инфраструктуры, а также всесторонне обеспечивающих группировки в районах боевых действий. Это вознаграждение подчеркивает важность каждой роли в военных операциях.

Четвертый вид вознаграждения в размере 70 тысяч гривен был введен относительно недавно и предназначен для военных, выполняющих задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта, а также для бойцов, действующих на оккупированных территориях или территории рф. Эта выплата зависит от количества дней выполнения заданий. Она способствует мотивации для выполнения сложных заданий в самых опасных условиях.

Пятый вид вознаграждения составляет от 15 до 30 тысяч гривен и предоставляется инструкторам в учебных воинских частях. Этот вид выплат поддерживает высокий уровень подготовки новых военных кадров.

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Шестой вид — 2 350 гривен — предназначен для курсантов военных вузов, что является стимулом для молодежи, избравшей путь служения родине.

Таким образом, дополнительное вознаграждение выплачивается пропорционально времени выполнения боевых заданий. Это означает, что вознаграждения отражают реальный вклад каждого бойца, повышая их мотивацию и приверженность защите Украины.

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