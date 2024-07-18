В Раде планируют увеличить военный сбор с 1,5 до 5%, — нардеп Железняк — Finance.ua
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В Раде планируют увеличить военный сбор с 1,5 до 5%, — нардеп Железняк

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В Раде планируют увеличить военный сбор с 1,5 до 5%, — нардеп Железняк
В Раде планируют увеличить военный сбор с 1,5 до 5%, — нардеп Железняк
Первый заместитель главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил о планах Правительства на законодательном уровне изменить ставку военного сбора.
На рассмотрение Кабинета министров запланировано представление двух законов:
  • изменения в государственный бюджет на 2024 год;
  • изменения в Налоговый кодекс Украины.
В Законе «О государственном бюджете Украины» на 2024 год планируют увеличить расходы на оборонный сектор на 500 млрд грн. Увеличение расходов запланировано за счет:
  • перевыполнения доходов бюджета на 75 млрд грн,
  • экономии на внешнем долге на 60 млрд грн,
  • внутренних заимствований.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Железняк сообщал, что окончательные параметры повышения военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС) будут известны после июня, активная работа над повышением налогов может начаться в июле.
  • СМИ сообщали, что военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП. В то же время об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение — на 2−3%.
  • Главной причиной вероятного повышения налогов является увеличение военных потребностей Украины, которые, по оценкам, колеблются в пределах 400−500 млрд гривен.
По материалам:
oblikbudget.com.ua
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