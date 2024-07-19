Пособие военным при увольнении: кому оно предусмотрено — Finance.ua

Пособие военным при увольнении: кому оно предусмотрено
Во время военной службы бойцы получают денежное довольствие (ДД), состоящее из определенных выплат. Они также имеют право и на денежные компенсации, назначаемые при увольнении.
Единовременное денежное пособие (ЕДП) могут получить мобилизованные военные и контрактники, но его размер для каждого из них разный.
Об этом сообщили в Донецкой ОТЦК и СП.
Выплата ЕДП для мобилизованных военных
Согласно постановлению «Об утверждении Порядка и условий выплаты некоторым категориям военнослужащих единовременного денежного пособия в случае увольнения с военной службы», мобилизованные бойцы получат 4% от месячного денежного довольствия военного за каждый полный календарный месяц службы, но не менее и не более 25% месячной зарплаты.
Начисление ЕДП для контрактников
Сумма начисления, согласно приказу «Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам», составляет:
- для рядового состава — 8 прожиточных минимумов;
- для сержантского и старшинского состава — 9 прожиточных минимумов;
- для офицерского состава — 10 прожиточных минимумов.
При каких условиях им проведут компенсацию
Выплата ЕДП для военных начисляется при следующих обстоятельствах:
- по состоянию здоровья — в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы;
- по выслуге более 10 лет — в размере 50% месячной зарплаты за каждый календарный год службы;
- семейные обстоятельства и прочие уважительные причины — в размере 25% месячного ДД за каждый календарный год службы.
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