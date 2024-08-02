В Украине стало меньше продуктов, которые Минобороны забраковало перед поставкой в ​​армию — Finance.ua

В Украине стало меньше продуктов, которые Минобороны забраковало перед поставкой в ​​армию Сегодня 04:39

Министерство обороны Украины в июле 2024 года не допустило поставки 209 тонн некачественных и опасных продуктов, предназначенных для обеспечения питания украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении, большинство этой продукции — более 182 тонн — не допустили к обеспечению личного состава перед поставкой в ​​воинские части.

Кроме того, в ходе проверок в воинских частях не допущено к питанию личного состава некачественных пищевых продуктов общим весом более 27 тонн.

«Минобороны финансирует услуги только после того, как доставляемая в воинские части продукция прошла соответствующую проверку качества и документации, как этого требует финансовый контроль», — отметил замминистра обороны Юрий Джигир.

Економічна Правда По материалам:

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