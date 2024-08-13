россия потратила до $211 миллиардов на финансирование вторжения в Украину — Минобороны Британии — Finance.ua
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россия потратила до $211 миллиардов на финансирование вторжения в Украину — Минобороны Британии

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россия потратила до $211 миллиардов на финансирование вторжения в Украину — Минобороны Британии
россия потратила до $211 миллиардов на финансирование вторжения в Украину — Минобороны Британии
россия потратила до 211 млрд долл. на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину.
Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании.
«россия планировала окружить Киев в течение трех суток, свергнуть правительство и завоевать большую часть территории Украины за менее чем месяц. В реальности прошло уже 900 дней, а эти цели потерпели неудачу», — заявили в ведомстве.
В Минобороны Британии добавили, что с мая этого года среднесуточное количество убитых и раненных российских солдат стабильно превышает тысячу.
«россия сейчас, вероятно, потеряла более 500 тыс. раненых и погибших (солдат. — Ред.)», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что при этом россия потратила до 211 млрд долл. на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину.
«Стоимость российского незаконного вторжения в Украину составляла гораздо больше, а его достижения намного меньше, чем планировал путин», — подчеркнули в британском министерстве.
По материалам:
Укрінформ
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