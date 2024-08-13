россия потратила до $211 миллиардов на финансирование вторжения в Украину — Минобороны Британии Сегодня 11:30

россия потратила до $211 миллиардов на финансирование вторжения в Украину — Минобороны Британии

россия потратила до 211 млрд долл. на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину.

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании.

Today marks 900 days since Russia illegally launched their unprovoked full-scale invasion into Ukraine, on 24 February 2022.



Putin said it would take three days, and that Ukraine would welcome Russian occupation.



He was wrong.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/MThtOrUR7A — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2024

«россия планировала окружить Киев в течение трех суток, свергнуть правительство и завоевать большую часть территории Украины за менее чем месяц. В реальности прошло уже 900 дней, а эти цели потерпели неудачу», — заявили в ведомстве.

В Минобороны Британии добавили, что с мая этого года среднесуточное количество убитых и раненных российских солдат стабильно превышает тысячу.

«россия сейчас, вероятно, потеряла более 500 тыс. раненых и погибших (солдат. — Ред.)», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что при этом россия потратила до 211 млрд долл. на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину.

«Стоимость российского незаконного вторжения в Украину составляла гораздо больше, а его достижения намного меньше, чем планировал путин», — подчеркнули в британском министерстве.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.