россия восстанавливает «оборонку» благодаря западным промышленным компонентам — Finance.ua

россия восстанавливает «оборонку» благодаря западным промышленным компонентам Сегодня 15:45

россия восстанавливает «оборонку» благодаря западным промышленным компонентам

Экспорт российских вооружений в другие страны упал на 52% между 2022 и 2023 годами. Это во многом является следствием вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на мартовский отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Отмечается, что российская оборонная промышленность была значительно сосредоточена на внутреннем военном производстве для поддержки войны в Украине. Западные и украинские официальные лица признают, что кремль достиг большего, чем кто-либо ожидал, когда речь идет о производстве военной техники. Этому способствуют все более сложные и многоуровневые партнерства с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

Китай пока воздерживается от поставок летального оружия, но стал для россии самым важным источником нелетальных компонентов — от микрочипов до запчастей для бронетехники советских времен. россия стала почти полностью зависимой от Китая в плане критически важных систем компьютерного числового управления (ЧПУ).

По словам журналистов, многие компоненты систем, управляющих тонкими движениями станков, продолжают происходить из США, Японии, Тайваня, Швейцарии, Южной Кореи и других западных стран. Речь идет о станках, принимающих участие в производстве дронов, ракет и других видов вооружений.

В начале войны оборонная индустрия россии практически полностью зависела от такого импорта. После введения санкций в разных юрисдикциях было создано множество новых фирм, связанных с россией, чтобы вернуть эти технологии в российские руки.

Производство «высокоэффективного» российского оружия

В начале июня российский оружейный концерн «Калашников» объявил, что успешно приобрел 32 станка для поддержки производства оружия в неизвестном месте в россии. Фирма не раскрыла происхождение станков, хотя на ее сайте указано, что сам «Калашников» теперь продает модули с ЧПУ «швейцарского образца» другим российским и зарубежным клиентам. Но компания дала понять, что приобретение производилось с 2022 года и будет использоваться для удовлетворения быстро растущего спроса, связанного с войной.

В статье указано, что большинство крупных западных и союзных производителей подсистем прекратили продажу россии в 2022 году. В феврале США, ЕС, Япония и Великобритания добавили системы с ЧПУ в совместно составленный «список общих высокоприоритетных товаров для дальнейшего ослабления военных усилий россии». Однако Совет экономической безопасности Украины заявляет, что компании зачастую продолжают работать с китайскими дочерними компаниями или фирмами-партнерами. Они импортируют или производят лицензионные версии продукции в Китае, а эти фирмы затем отправляют эту технологию в россию.

Авторы указывают, что примерно две трети российского тяжелого промышленного оборудования, в том числе станки и системы управления, необходимые кремлю для производства оружия, изношены и находятся на грани выхода из строя. россия просто не имеет возможности производить эти системы самостоятельно, что делает ее зависимой от поставок извне. 90% станков, которые сейчас поступают в россию, происходят из Китая. 70% получающих их российских фирм имеют военные связи. Несмотря на это, 90% участвующих в такой торговле китайских фирм остаются полностью несанкционированными.

Потребность в усилении санкций

Украина хочет, чтобы США и их союзники заставили своих производителей тщательнее следить за экспортируемыми ими технологиями, а также оказывать давление на китайские компании, чтобы они меньше сотрудничали с россией.

Усилия Запада, направленные на то, чтобы остановить поставки технологий, привели к тому, что россия и Китай все больше сближаются. В то время как россия остается зависимой от Пекина во многих компонентах и ​​все больших инвестициях, Китай имеет свою собственную зависимость от россии, в том числе относительно реактивных двигателей для своих военных самолетов. Показательно, что на российской выставке «Армия 2024» на этой неделе присутствовали Китай, Иран и Беларусь, а также Индия.

УНІАН По материалам:

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