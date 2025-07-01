День финансов: $500 млн от МВФ, оплата штрафов от ТЦК в Резерв+, прогноз курса от правительства — Finance.ua

День финансов: $500 млн от МВФ, оплата штрафов от ТЦК в Резерв+, прогноз курса от правительства Сегодня 17:45

Вторник, 1 июля. Начало месяца традиционно приносит украинцам ряд важных перемен.

Изменения в июле

В июле 2025 года Украина переходит на 230 В в сети, меняет правила техосмотра и запускает экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Детальнее об изменениях для украинцев рассказываем здесь

Транш от МВФ

30 июня Совет директоров МВФ завершил восьмой пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить Украине около 0,5 миллиарда долларов США, которые будут направлены на бюджетную поддержку.

И уже 1 июля Украина получила транш от МВФ.

Также Украина получила второй транш от Канады в объеме 2,3 млрд канадских долларов в рамках инициативы G7 ERA.

Спецтрибунал для россии

Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Он напомнил, что соглашение недавно подписали с Советом Европы и теперь его нужно оперативно ратифицировать, чтобы начать процесс реального создания трибунала.

Международный сбор на российский экспорт

Сумма замороженных российских активов не сможет полностью покрыть весь ущерб, причиненный войной. Поэтому Украина предлагает еще один источник финансирования — введение специального международного сбора на российский экспорт. Поступления с этого сбора могли бы пополнять международный фонд восстановления Украины.

Курс доллара до 2028 года

В бюджетной декларации на 2026−2028 годы Кабинет министров прогнозирует умеренное повышение курса доллара. Согласно базовому прогнозу, средний курс доллара составит:

2026 год — 44,7 грн (на декабрь — 44,8 грн);

2027 год — 45,2 грн (на декабрь — 45,3 грн);

2028 год — 45,6 грн (на декабрь — 45,8 грн).

Также Кабмин предлагает повысить прожиточный минимум в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции.

Цифровой нотариат для украинцев за рубежом

Министерство иностранных дел запускает новую услугу по подаче документов для нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины за границей. Чтобы оформить доверенность или другой нотариальный документ в посольстве, не нужно лично приносить все бумаги. Вместо этого можно подать заявку онлайн

📖 Многие страны мира стараются всячески поддерживать Украину и украинцев, ищущих убежище, убегая от войны. За границей наши граждане могут получить бесплатное жилье, социальные выплаты, медицинские услуги, образование и т. д.

США традиционно считаются одной из самых дорогих стран для получения высшего образования. Несмотря на это, для украинцев есть много возможностей учиться бесплатно. В новой статье Finance.ua рассказывает о программах, которые помогут получить высшее образование в Штатах:

10 целей Смелянского

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский определил 10 задач для компании на ближайший год. Среди приоритетов — обновленное мобильное приложение, личный кабинет и полностью цифровые сервисы.

Также планируется запуск почтоматов, зон самообслуживания и сети отделений, которые должны помочь уменьшить очереди.

Оплата штрафов от ТЦК в Резерв+

Министерство обороны запускает бета-тестирование функции оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета в приложении «Резерв+». Новая услуга позволяет оплатить штраф в размере 8500 грн онлайн без необходимости идти в ТЦК. Возможность распространяется на тех, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года.

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Новые правила свободной торговли с ЕС

Европейская комиссия завершила переговоры с Украиной о пересмотре условий углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Новая договоренность заработает после завершения действия автономных торговых мероприятий, действовавших до 5 июня 2025 года.

Закон об отпусках военных

Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска военнослужащим в случае увольнения со службы. Компенсацию должны будут выплатить в год увольнения военнослужащего со службы.

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