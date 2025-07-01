Україна отримала $500 млн від МВФ — Finance.ua

Україна отримала $500 млн від МВФ
Україна отримала близько $500 млн від МВФ в межах програми Extended Fund Facility.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«До державного бюджету надійшов девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів США (373,53 млн СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF)», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Як прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко, це додаткове фінансування від МВФ — результат успішного восьмого перегляду програми EFF.
Загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло $13,3 млрд фінансової допомоги від Фонду.
«Після восьмого перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України», — зазначив Марченко.
Читайте також
«Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — 500 млн доларів — на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів. Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави», — додав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що 30 червня Виконавча рада Фонду схвалила восьмий перегляд програми EFF.
Довідка Finance.ua:
- 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ);
- програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $152,9 млрд на 2023−2027 роки.
Поділитися новиною