Україна пропонує запровадити міжнародний збір на російський експорт — Finance.ua

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Україна пропонує запровадити міжнародний збір на російський експорт

Казна та Політика
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Україна пропонує запровадити міжнародний збір на російський експорт
Україна пропонує запровадити міжнародний збір на російський експорт, Фото: www.kmu.gov.ua
Україна пропонує запровадити спеціальний міжнародний збір на російський експорт. Це може стати додатковим джерелом для відбудови України.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час багатостороннього круглого столу «Мобілізація та узгодження внутрішніх державних ресурсів» Конференції ООН з фінансування розвитку, яка проходить в Іспанії.
«Злочин агресії повинен мати фінансову відповідь — справедливе спрямування всієї вартості заморожених російських активів на відбудову нашої держави», — підкреслив Шмигаль та додав, що за оцінками Світового банку, ООН та Європейської комісії, потреби України у відновленні на найближчі роки вже перевищують 500 мільярдів доларів.
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За його словами, сума заморожених російських активів не зможе повністю покрити всі збитки, завдані війною. Саме тому Україна пропонує ще одне джерело фінансування відновлення — запровадження спеціального міжнародного збору на російський експорт.
«Це може бути додатковий податок або тариф на імпорт російських товарів — таких як нафта та інші ключові ресурси. Надходження від цього збору могли б поповнювати міжнародний фонд відновлення України. Це справедливо. росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила», — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, Європейський Союз залишить замороженими 210 мільярдів євро російських активів щонайменше до кінця 2025 року. Прибутки від цих коштів і надалі передаватимуться на підтримку України.
Водночас Європейський Союз шукає можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.
За матеріалами:
Finance.ua
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