Україна пропонує запровадити міжнародний збір на російський експорт — Finance.ua

Україна пропонує запровадити міжнародний збір на російський експорт Сьогодні 14:31 — Казна та Політика

Україна пропонує запровадити міжнародний збір на російський експорт, Фото: www.kmu.gov.ua

Україна пропонує запровадити спеціальний міжнародний збір на російський експорт. Це може стати додатковим джерелом для відбудови України.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час багатостороннього круглого столу «Мобілізація та узгодження внутрішніх державних ресурсів» Конференції ООН з фінансування розвитку, яка проходить в Іспанії.

«Злочин агресії повинен мати фінансову відповідь — справедливе спрямування всієї вартості заморожених російських активів на відбудову нашої держави», — підкреслив Шмигаль та додав, що за оцінками Світового банку, ООН та Європейської комісії, потреби України у відновленні на найближчі роки вже перевищують 500 мільярдів доларів.

За його словами, сума заморожених російських активів не зможе повністю покрити всі збитки, завдані війною. Саме тому Україна пропонує ще одне джерело фінансування відновлення — запровадження спеціального міжнародного збору на російський експорт.

«Це може бути додатковий податок або тариф на імпорт російських товарів — таких як нафта та інші ключові ресурси. Надходження від цього збору могли б поповнювати міжнародний фонд відновлення України. Це справедливо. росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила», — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Європейський Союз залишить замороженими 210 мільярдів євро російських активів щонайменше до кінця 2025 року. Прибутки від цих коштів і надалі передаватимуться на підтримку України.

Водночас Європейський Союз шукає можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.

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