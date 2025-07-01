Техогляд, перевірки ВПО, новий стандарт електромережі: що зміниться для українців у липні — Finance.ua

Техогляд, перевірки ВПО, новий стандарт електромережі: що зміниться для українців у липні Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Техогляд, перевірки ВПО, новий стандарт електромережі: що зміниться для українців у липні

У липні 2025 року Україна переходить на 230 В у мережі, змінює правила техогляду та запускає експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами. Детальніше про зміни розповідаємо далі.

Виплати військовим

Українським військовослужбовцям у липні 2025 року передбачені різноманітні щомісячні доплати, надбавки, премії та винагороди до основного посадового окладу. Крім того, очікується збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за рахунок індексації. Передбачається осучаснення виплат працівників завдяки зміні показника індексу інфляції.

Базова соціальна допомога

З 1 липня 2025 року в Україні держава запускає новий механізм базової соціальної допомоги. Це новий вид допомоги, який об’єднує кілька соціальних виплат в одну. Мета програми — уникнути ситуації, коли людям потрібно окремо оформлювати кілька видів допомог, збираючи десятки довідок.

Сума допомоги визначається як різниця між встановленою базовою величиною та середньомісячним доходом сім’ї за останні три місяці. Базові суми:

для першого члена сім’ї — 4500 грн;

для кожного повнолітнього — 3150 грн (70%);

для дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю І-ІІ групи — 4500 грн.

Новий стандарт електромережі

Україна переходить на нову величну, згідно з європейськими стандартами. Нормою напруги тепер буде 230 Вольт, а не 220.

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Завдяки стабільній напрузі зменшиться ймовірність пошкодження побутової техніки, а також знизиться потреба у використанні додаткових захисних пристроїв, зокрема стабілізаторів.

Вимоги до техогляду

З 1 липня почнуть діяти нові правила проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Ключова зміна — обов’язкова фото- та відеофіксація всього процесу техогляду. Кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами.

Правила видачі готівки у Новій Пошті та Укрпошті

З першого липня поточного року Укрпошта анонсувала зміни в лімітах на виплату готівки українцям у власних відділеннях:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.

Ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку були й залишаються. Що в цьому ж напрямку пропонує українцям Нова Пошта — розповідали тут

Соціальні виплати

З липня соцвиплати в Україні адмініструватиме Пенсійний фонд. Для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі.

Перевірки для ВПО

Міністерство фінансів проводитиме перевірки щодо перебування внутрішньо переміщених осіб за кордоном більше 90 днів. Після додаткової перевірки цей статус можуть скасувати.

Вартість транспортної картки у Києві

У столиці змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті:

звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень ;

; пластиковий учнівський — 120 гривень.

Карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті.

Крім того, під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах.

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