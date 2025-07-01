Україна отримала черговий транш за рахунок заморожених активів рф — Finance.ua
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Україна отримала черговий транш за рахунок заморожених активів рф

Казна та Політика
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Україна отримала черговий транш за рахунок заморожених активів рф
Україна отримала черговий транш за рахунок заморожених активів рф
Україна отримала другий транш від Канади обсягом 2,3 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Україна отримала другий транш від Канади обсягом 2,3 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — сказано в повідомленні.
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Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету.
Механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.
Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів, із яких 4,8 млрд канадських доларів вже надійшло до держбюджету.
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«Продовжуємо разом із міжнародними партнерами послідовно реалізовувати інструмент для притягнення росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У поточному році Канада вже надала близько 3,4 млрд доларів США через механізм ERA. Це важливий внесок в підтримку фінансової стабільності України. Кошти дозволять забезпечити нагальні видатки держбюджету», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів рф. Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому», — додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
За матеріалами:
Finance.ua
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