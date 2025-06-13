Україна отримала новий транш від ЄС — Finance.ua

Україна отримала новий транш від ЄС Сьогодні 13:07 — Казна та Політика

Україна отримала новий транш від ЄС

У п’ятницю, 13 червня, Європейський Союз перерахував Україні п’ятий транш у межах програми G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на суму 1 мільярд євро. Загальна підтримка ЄС за програмою ERA вже сягнула 7 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансування надходить у межах ширшої ініціативи країн G7, яка передбачає мобілізацію $50 мільярдів для України. З цієї суми внесок ЄС становить 18,1 мільярда євро (або $20 мільярдів). Решту коштів Україна має отримати поетапно до кінця 2025 року.

У 2025 році Європейський Союз уже надав Україні 10,5 мільярда євро прямої бюджетної допомоги. Це найбільше серед усіх міжнародних партнерів. Кошти надійшли через програми ERA та Ukraine Facility.

«Отримані кошти спрямовуються на ключові пріоритети державного бюджету», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

З лютого 2022 року Європейський Союз залишається найбільшим донором прямої бюджетної допомоги для України. Загальна сума перевищила 52,5 мільярда євро. Ці кошти спрямовуються на пріоритетні витрати держбюджету.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, отримані кошті забезпечені доходами від використання знерухомлених активів рф.

Нагадаємо, заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС.

Міжнародна клірингова компанія Euroclear має намір вилучити та розподілити близько трьох мільярдів євро від заморожених російських коштів. Ці гроші підуть на компенсації західним інвесторам, постраждалим від рішень російського уряду. Ідеться про гроші, які належать фізичним і юридичним особам, що потрапили під санкції Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року.

Водночас Україна сподівається наступного року отримувати зовнішнє фінансування і за рахунок «тіла» знерухомлених активів росії.

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