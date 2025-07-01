Зеленський підписав закон щодо відпусток військових — Finance.ua

Зеленський підписав закон щодо відпусток військових Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон щодо відпусток військових

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4470-IX , який гарантує грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення зі служби.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради в Telegram.

Компенсація стосуватиметься усіх видів відпусток:

основної щорічної;

додаткових;

відпустки для військовослужбовців, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства (підгрупа, А I групи);

відпустки, передбаченої статтею 16−2 Закону «Про відпустки».

Компенсацію повинні будуть виплатити у рік звільнення військовослужбовця зі служби.

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У разі смерті військового компенсацію отримають особи, визначені в його особистому розпорядженні на випадок полону. Якщо такого документа немає, то кошти передадуть особам, переліченим у законі, або, в разі їх відсутності, включать до спадщини.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Верховна Рада у другому читанні підтримала 4 червня. «Це крок до справедливості. Якщо людина не мала змоги скористатись своїм правом на відпочинок через війну — держава має це компенсувати», — заявив тоді народний депутат із парламентської фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

Українським військовослужбовцям у липні 2025 року передбачені різноманітні щомісячні доплати, надбавки, премії та винагороди до основного посадового окладу. Також наступного місяця передбачається осучаснення виплат в рамках індексації. У липні очікується збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за рахунок індексації. Передбачається осучаснення виплат працівників завдяки зміні показника індексу інфляції.

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