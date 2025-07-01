Зеленський підписав закон щодо відпусток військових — Finance.ua

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Зеленський підписав закон щодо відпусток військових

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон щодо відпусток військових
Зеленський підписав закон щодо відпусток військових
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4470-IX, який гарантує грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення зі служби.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради в Telegram.
Компенсація стосуватиметься усіх видів відпусток:
  • основної щорічної;
  • додаткових;
  • відпустки для військовослужбовців, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства (підгрупа, А I групи);
  • відпустки, передбаченої статтею 16−2 Закону «Про відпустки».
Компенсацію повинні будуть виплатити у рік звільнення військовослужбовця зі служби.
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У разі смерті військового компенсацію отримають особи, визначені в його особистому розпорядженні на випадок полону. Якщо такого документа немає, то кошти передадуть особам, переліченим у законі, або, в разі їх відсутності, включать до спадщини.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт Верховна Рада у другому читанні підтримала 4 червня. «Це крок до справедливості. Якщо людина не мала змоги скористатись своїм правом на відпочинок через війну — держава має це компенсувати», — заявив тоді народний депутат із парламентської фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.
Українським військовослужбовцям у липні 2025 року передбачені різноманітні щомісячні доплати, надбавки, премії та винагороди до основного посадового окладу. Також наступного місяця передбачається осучаснення виплат в рамках індексації. У липні очікується збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за рахунок індексації. Передбачається осучаснення виплат працівників завдяки зміні показника індексу інфляції.
За матеріалами:
Finance.ua
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