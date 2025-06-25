Відпустки військових: що треба знати про умови та виплати у 2025 році — Finance.ua
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Відпустки військових: що треба знати про умови та виплати у 2025 році

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Відпустки військових: що треба знати про умови та виплати у 2025 році
Відпустки військових: що треба знати про умови та виплати у 2025 році
Українське законодавство передбачає різні види відпусток для військовослужбовців, залежно від ситуацій. Переважна більшість із них передбачає збереження нарахування грошового забезпечення.
Це передбачено Законом № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Особливості видів відпусток для військовослужбовців

Основна щорічна відпустка в ЗСУ

На основну щорічну відпустку можуть розраховувати всі військові, виняток становлять лише ті, хто проходить базову службу.
Термін основної відпустки залежить від вислуги років:
  • 30 календарних днів — до 10 років;
  • 35 днів — від 10 до 15 років;
  • 40 днів — від 15 до 20 років;
  • 45 днів — більш ніж 20 років.
У тривалість відпустки не зараховують час, витрачений на проїзд в межах країни до місця відпустки та назад (не більше двох діб в один кінець), святкові та неробочі дні.
Відпустку можна поділити на частини, одна з яких має становити щонайменше 15 днів.

Додаткова щорічна відпустка

Надають тим військовим, які служать в умовах з підвищеним ризиком, інтенсивним навантаженням або за складних природних умов, тривалістю до 15 календарних днів.

Відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин

У разі укладення шлюбу — до 10 календарних днів, у разі смерті близьких рідних або через тяжкий стан здоров’я — до 7 календарних днів, до 3 днів — щодо далеких рідних, у разі пожежі чи стихійного лиха, що торкнулося його родини — до 15 календарних днів, у разі інших випадків — до 3 днів.

Відпустка за знищену ворожу техніку

Термін такої відпустки залежить від виду знищеної техніки й коливається від 1 до 5 днів. Зокрема, за знищення військового корабля чи літака — 5 днів, за зенітно-ракетний комплекс — 4 дні. Види техніки прописані в урядовій постанові.

Відпустка у звʼязку з вагітністю та пологами

Право на відпустку мають тільки жінки, ВЛК вирішує, коли може виникнути таке право.
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Відпустка для догляду за дитиною

Може надаватися одному з батьків, якщо обоє є військовими. Її надають на трирічний період.

Відпустка після звільнення з полону

Надається додаткова відпустка у 90 календарних днів, яку не можна ділити на частини.

Відпустка для лікування

Надається за висновком ВЛК через хворобу або поранення тривалістю у 30 днів, проте може становити 45 чи 60 днів за медичними показаннями.

Які виплати передбачені для військових під час відпустки

За правилами, на час основної відпустки зберігається грошове й матеріальне забезпечення, нараховується грошова допомога на оздоровлення, що дорівнює обсягу місячного грошового забезпечення.
Мінімальний розмір грошового забезпечення у 2025 році становить 20,13 тис. грн. Сума залежить від звання, посади, вислуги років, інших факторів.
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Також передбачена компенсація за проїзд до місця проведення відпустки та назад в межах країни.
Відпускні мають бути виплачені військовим до початку відпустки.
Щодо додаткової винагороди, то її виплачують тільки у разі направлення військового за кордон для проходження курсу реабілітації (є висновок ВЛК та безперервно перебуває на стаціонарному лікуванні). У разі тяжкого поранення надається 100 тис. грн додаткової винагороди, проте у разі поранення, травми, контузії, каліцтва середньої тяжкості чи легкої — додаткова винагорода не передбачена.
За матеріалами:
Novyny.live
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