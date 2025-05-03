Більше ніж половина українців не планують відпустку цього року — Finance.ua

Більше ніж половина українців не планують відпустку цього року Сьогодні 12:07

Більше ніж половина українців не планують відпустку цього року

Понад половина українців не планують відпустку цього року, а ще 10% братимуть лише кілька вихідних протягом року.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Скільки українців планують відпочивати

Зокрема, 51% українців взагалі не планують відпустку цього року. Водночас у 2024 році ця частка становила 45%.

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Більше ніж третина опитаних відповіла, що все ж хочуть трохи відпочити.

З них 24% планують відпочинок з близькими чи друзями в України, а 15% - планують поїздку за кордон.

Ще 10% респондентів хочуть взяти декілька вихідних для відпочинку протягом цього року. У 2024 році ця частка становила 19%, а у 2023-му — 16%.

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Нагадаємо, як повідомив туроператор Join UP, стабільно позитивна динаміка попиту на мандрівки протягом останніх 3 років свідчить про те, що українці поступово звикають до нової логістики подорожей із сусідніх країн та повертаються до раннього планування відпочинку.

За минулий рік глибина бронювання збільшилася до 47 днів, що свідчить про повернення українців до раннього планування.

УНН За матеріалами:

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