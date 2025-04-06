Які менш відомі туристичні напрямки у Європі варто обрати для відпустки — Finance.ua

Які менш відомі туристичні напрямки у Європі варто обрати для відпустки Сьогодні 18:22 — Світ

Які менш відомі туристичні напрямки у Європі варто обрати для відпустки, Фото: freepik

Країни Європи користуються неабиякою популярністю серед туристів. Щороку їх відвідують мільйони людей, тож велика частина напрямків вже втратили свою автентичність, орієнтуючись насамперед на туриста.

Видання The Telegraph поспілкувалося з експертами з Європи, і вони розповіли про найбільш зіпсовані та найбільш недооцінені напрямки в різних країнах.

Франція

Найбільш зіпсований напрямок: Сен-Тропе

У спекотний літній день Сен-Тропе, де живуть 3 586 осіб, можуть заполонити 80 тисяч туристів. Саме так — влітку Ривʼєра переповнена людьми. Навіть мер попросила людей приїжджати не влітку, а навесні.

Читайте також ТОП-10 незвичних ПДР в різних країнах

Народу там буде менше, але ви помітите, що Сен-Тропе такий самий, як і десятки інших селищ на Середземному морі, і що немає особливої причини їхати туди, окрім того, що це «Сен-Тропе», стверджує Ентоні Перегрін.

Найменш зіпсований: Мозель

Графство Мозель — це місце, де Франція стикається з Люксембургом та Німеччиною.

У Франції справді є небагато більш захоплюючих історичних пам’яток, ніж форти Лінії Мажино. Близько 142 з них розсікають ландшафт Мозеля за кілька миль від кордонів.

Іспанія

Найбільш зіпсований напрямок: Севілья

Колись Барріо-де-Санта-Крус був іншим світом. Зараз же біля 60% квартир там здаються в оренду туристам.

Колись тихі внутрішні двори переповнені туристами, а вулиці сповнені магнітів для холодильників та футболок з пафосними написами. І все це псує шарм цього напрямку.

Найменш зіпсований: Естремадура

За кілька годин їзди на північ від Севільї ви можете знайти дещо прекрасне. Естремадура спочатку може здатися найменш гостинним з іспанських регіонів, але вона зачаровує майже одразу.

Багато з її міст — особливо Касерес і Трухільйо — є одними з найприголомшливіших в Іспанії, збудовані на багатства конкістадорів 16-го століття. Вони рясніють палацами і церквами.

Італія

Найбільш зіпсований напрямок: Венеція

Венеція є найбільш переоціненим місцем в Італії, вважає Лі Маршал.

Читайте також ТОП-5 середземноморських напрямків для спокійної літньої відпустки

Туристичний збір у розмірі 5 євро, вперше застосований у пікові дні навесні та влітку 2024 року, приніс міській скарбниці більш ніж утричі більше прогнозованого доходу, але не став стримуючим фактором.

Часто кількість туристів там вдвічі більша за кількість населення Венеції — це приносить незручності та створює стрес для обох сторін.

Найменш зіпсований: Умбрія

Для туристів Умбрія завжди буде альтернативним напрямком: поза основними залізничними маршрутами, з найменшим аеропортом, куди доволі важко дістатися. Туристів там приваблює лище місто Ассізі, де народився святий Франциск.

Читайте також ТОП-10 маловідомих туристичних перлин Європи для спокійного відпочинку

Як і сусідня Тоскана, цей регіон пишається розмаїттям маленьких містечок, кожне з яких має свої власні неймовірні рецепти і традиції.

Греція

Найбільш зіпсований напрямок: Міконос

Забудова острова Міконос «вийшла з-під контролю», і це помітно. Там нові готелі «проростають», як дика зелень. Така ж ситуація з пляжними клубами.

Ціни на шезлонги на пляжах та обід в ресторанах — космічні, тож туристи вже не так охоче туди їдуть. З січня по травень 2024 року кількість міжнародних рейсів туди скоротилася на 7 відсотків.

Найменш зіпсований: Тасос

Найпівнічніші острови Греції, незважаючи на те, що там на кілька градусів прохолодніше, рідко потрапляють на туристичні радари.

Читайте також Рейтинг найдорожчих та найдешевших країн для переїзду

Тасос поєднує в собі все те, що є найкращим на північних островах.

Хорватія

Найбільш зіпсований напрямок: Дубровник

Туристична навала зруйнувала старий спосіб життя у Дубровнику, де всі знали один одного. Будинки, де колись жили місцеві сім’ї (часто по три покоління одночасно), тепер влітку здаються в оренду приїжджим, а взимку стоять порожніми.

Вуличні простори, де колись постійно працювали сусідські кафе, пекарні та книгарні, тепер перетворилися на лінію з фаст-фудів та сезонних коктейль-барів.

Найменш зіпсований: Велебіт

Чим складніше дістатися до місця, тим більша ймовірність того, що воно залишиться недоторканим.

У Хорватії обмежена забудова узбережжя, тому ви не побачите там величезних приморських курортів, які зустрічаються в деяких інших країнах Середземномор’я. Але для справжньої втечі до первозданної природи все ж варто вирушити в гори.

Туреччина

Найбільш зіпсований напрямок: Анталія

Анталія вражає своїми краєвидами та стародавніми памʼятками. Але не можна сперечатися з тим, що величезні потоки туристів наклали відбиток на її шарм.

У 2024 році провінція прийняла рекордні 17,3 мільйона відвідувачів. Провінція швидко втрачає свою турецьку автентичність і перетворюється на «будь-яку точку Середземномор’я».

Читайте також Рейтинг країн ЄС із найвищим рівнем зайнятості недавніх випускників

Найменш зіпсований: Півострів Датча

Півострів Датча розташований на захід від материкової частини Туреччини в надзвичайно чисте Егейське море. Незважаючи на свою близькість до туристичної активності, цей сонний, малонаселений півострів залишився напрочуд незміненим.

Португалія

Найбільш зіпсований напрямок: Порту

Колись Порту було прихованою перлиною, та воно стало «жертвою» своїх визначних памʼяток. Ця доля спіткала й інші великі європейські міста. Щороку Порту відвідують біля 7 мільйонів туристів.

Найменш зіпсований: Південно-західне узбережжя Алгарве

Алгарве — це маловідвідуваний відрізок атлантичного узбережжя Португалії, розташований у самому центрі країни. Це справді райський куточок для тих, хто прагне залишити метушню світу позаду і ненадовго зануритися у прості життєві радощі.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.