ТОП-10 незвичних ПДР в різних країнах — Finance.ua

ТОП-10 незвичних ПДР в різних країнах Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

ТОП-10 незвичних ПДР в різних країнах

Зазвичай правила дорожнього руху уніфіковані, проте часто країни додають свої пункти. Деякі з них є досить незвичними для українців.

Деякі правила дорожнього руху за кордоном можуть здивувати найдосвідченіших водіїв. Про це повідомляє « Автопілот ».

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10 правил, які можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників.

1. Заборона їсти та пити за кермом на Кіпрі

Водіям на Кіпрі суворо заборонено вживати їжу чи напої за кермом, навіть якщо мова йде про воду. Закон вимагає, щоб обидві руки завжди були на кермі. За порушення передбачений штраф у 50 кіпрських фунтів (близько 90 доларів США).

2. У Німеччині можна водити авто голим

Водій має право бути за кермом у будь-якому вигляді, навіть повністю оголеним, оскільки автомобіль вважається приватним простором. Проте взуття обов’язкове — це запобігає втраті контролю над педалями.

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3. В Італії заборонено цілуватися в авто

У невеликому містечку Еболі в провінції Салерно діє закон, що забороняє водіям цілуватися за кермом. Це зроблено для того, щоб пари не ставали легкою мішенню для злодіїв. Штраф за порушення — від 50 до 500 євро.

4. У Данії водії повинні заглядати під авто перед поїздкою

Перед тим як рушити, водії в Данії зобов’язані перевіряти, чи не сховався хтось під їхнім автомобілем. Це правило спрямоване на запобігання нещасним випадкам.

5. У Швейцарії заборонено мити авто в неділю

У Швейцарії неділя вважається днем відпочинку, і будь-які гучні роботи, включаючи миття автомобіля, суворо заборонені.

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6. Числовий код на номерах у Філіппінах

На Філіппінах запроваджено систему обмежень за останньою цифрою номерного знаку. Наприклад, якщо номер закінчується на 1 або 2, автомобіль не може виїжджати на дороги у понеділок.

7. У Японії водій отримає штраф за оббризкування пішоходів

Якщо автомобіль проїде через калюжу й оббризкає пішохода, це може спричинити штраф у розмірі 65 доларів США.

8. У Франції заборонено фотографувати поліцейських

З 2021 року у Франції діє закон, який забороняє фотографувати правоохоронців та їхні транспортні засоби. Порушення може призвести до штрафу або навіть арешту.

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9. У Фінляндії таксисти повинні сплачувати збір за музику

Якщо водій таксі у Фінляндії вмикає музику для пасажирів, він зобов’язаний сплачувати річний збір у розмірі 22 євро.

10. У Македонії нетверезим пасажирам заборонено сидіти на передньому сидінні

Якщо пасажир помітно п’яний, він не має права сидіти поруч із водієм. Це правило запроваджене для зменшення ризику відволікання водія від дороги.

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Світ сповнений унікальних законів, і ці правила ще раз доводять, що іноді ПДР можуть бути не лише корисними, а й доволі несподіваними.

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