На українському ринку може з’явитися новий бренд недорогих електрокарів — Finance.ua

На українському ринку може з’явитися новий бренд недорогих електрокарів Сьогодні 02:03 — Технології&Авто

На українському ринку може з’явитися новий бренд недорогих електрокарів

Доступні електромобілі Leapmotor уже вийшли на європейський ринок. У лінійці марки є дешеві міське авто та кросовери.

В Україні плануються продажі доступних електромобілів Leapmotor. Наразі ведуться перемовини про вихід бренду на наш ринок. Про це повідомили в українському представництві концерну Stellantis на пресконференції, яку відвідав журналіст Фокусу.

Саме Stellantis є співвласником Leapmotor і наразі виводить моделі марки на європейський ринок. Мало того, окремі моделі бренду вже збирають на підприємстві концерну в польському місті Тихи. Доля моделей в Україні залежить від змін у законодавстві, адже з 2026 року уряд планує відмінити пільги на електромобілі.

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