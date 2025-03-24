На українському ринку може з’явитися новий бренд недорогих електрокарів — Finance.ua

На українському ринку може з’явитися новий бренд недорогих електрокарів
Доступні електромобілі Leapmotor уже вийшли на європейський ринок. У лінійці марки є дешеві міське авто та кросовери.
В Україні плануються продажі доступних електромобілів Leapmotor. Наразі ведуться перемовини про вихід бренду на наш ринок. Про це повідомили в українському представництві концерну Stellantis на пресконференції, яку відвідав журналіст Фокусу.
Саме Stellantis є співвласником Leapmotor і наразі виводить моделі марки на європейський ринок. Мало того, окремі моделі бренду вже збирають на підприємстві концерну в польському місті Тихи. Доля моделей в Україні залежить від змін у законодавстві, адже з 2026 року уряд планує відмінити пільги на електромобілі.
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