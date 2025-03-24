Основні причини ДТП з автомобілями в Україні за останні роки — Finance.ua

Основні причини ДТП з автомобілями в Україні за останні роки
Українські дороги щороку фіксують десятки тисяч ДТП, і більшість з них можна було б уникнути. Свіжа аналітика, підготовлена на основі даних Opendatabot, демонструє найпоширеніші причини автотрощ, які мають системний характер. Вони дають чітке розуміння: безпека на дорозі залежить насамперед від самих водіїв.
- На першому місці — перевищення швидкості. Саме неадекватна швидкість стала ключовим чинником у значній частині аварій. Зі збільшенням швидкості зростає гальмівний шлях і зменшується контроль над автомобілем. У критичних ситуаціях це часто стає фатальним. Особливо ризиковано рухатись із перевищенням швидкості у межах міста, де завжди багато пішоходів і несподіваних перешкод.
- Другою проблемою стало порушення правил маневрування. Неправильне перестроювання, ігнорування сигналів повороту або різке гальмування можуть спровокувати зіткнення. У місцях з інтенсивним рухом, таких як перехрестя, ці дії набувають особливої небезпеки.
- Аварії на перехрестях — ще один болючий пункт. Часто вони спричиняються недостатньою увагою водіїв під час в’їзду на перехрестя, невмінням дотримуватись черговості проїзду або просто поспіхом.
- Пішохідні переходи також залишаються «гарячими точками». ДТП тут трапляються через те, що водії не зупиняються перед переходом або пішоходи виходять на дорогу раптово. У місті кожна сторона повинна дотримуватись правил: і водії, і пішоходи.
- Ще одна суттєва причина — недотримання дистанції. Водії часто під’їжджають занадто близько до автомобіля попереду, що в разі раптового гальмування залишає мінімум часу на реакцію.
- Нарешті, керування у стані сп’яніння. Попри посилення контролю та штрафів, такі порушення залишаються розповсюдженими. Алкоголь знижує увагу, сповільнює реакцію і створює смертельну небезпеку як для водія, так і для оточення.
Ця статистика — не просто цифри. Це сигнали, які мають стати підставою для перегляду власної поведінки за кермом. Дотримання елементарних правил може зберегти не лише автомобіль, а й життя.
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