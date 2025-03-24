Основні причини ДТП з автомобілями в Україні за останні роки — Finance.ua

Основні причини ДТП з автомобілями в Україні за останні роки Сьогодні 21:33 — Технології&Авто

Основні причини ДТП з автомобілями в Україні за останні роки

Українські дороги щороку фіксують десятки тисяч ДТП, і більшість з них можна було б уникнути. Свіжа аналітика, підготовлена на основі даних Opendatabot, демонструє найпоширеніші причини автотрощ, які мають системний характер. Вони дають чітке розуміння: безпека на дорозі залежить насамперед від самих водіїв.

На першому місці — перевищення швидкості. Саме неадекватна швидкість стала ключовим чинником у значній частині аварій. Зі збільшенням швидкості зростає гальмівний шлях і зменшується контроль над автомобілем. У критичних ситуаціях це часто стає фатальним. Особливо ризиковано рухатись із перевищенням швидкості у межах міста, де завжди багато пішоходів і несподіваних перешкод. Другою проблемою стало порушення правил маневрування. Неправильне перестроювання, ігнорування сигналів повороту або різке гальмування можуть спровокувати зіткнення. У місцях з інтенсивним рухом, таких як перехрестя, ці дії набувають особливої небезпеки. Аварії на перехрестях — ще один болючий пункт. Часто вони спричиняються недостатньою увагою водіїв під час в’їзду на перехрестя, невмінням дотримуватись черговості проїзду або просто поспіхом. Пішохідні переходи також залишаються «гарячими точками». ДТП тут трапляються через те, що водії не зупиняються перед переходом або пішоходи виходять на дорогу раптово. У місті кожна сторона повинна дотримуватись правил: і водії, і пішоходи. Ще одна суттєва причина — недотримання дистанції. Водії часто під’їжджають занадто близько до автомобіля попереду, що в разі раптового гальмування залишає мінімум часу на реакцію. Нарешті, керування у стані сп’яніння. Попри посилення контролю та штрафів, такі порушення залишаються розповсюдженими. Алкоголь знижує увагу, сповільнює реакцію і створює смертельну небезпеку як для водія, так і для оточення.

Ця статистика — не просто цифри. Це сигнали, які мають стати підставою для перегляду власної поведінки за кермом. Дотримання елементарних правил може зберегти не лише автомобіль, а й життя.

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Ampercar За матеріалами:

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