Експерти поділилися секретами економної їзди на АКПП — Finance.ua

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Експерти поділилися секретами економної їзди на АКПП

Технології&Авто
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Експерти поділилися секретами економної їзди на АКПП
Експерти поділилися секретами економної їзди на АКПП
Раніше автоматичні коробки передач призводили до підвищеної витрати палива в порівнянні з механічними, і водіям доводилося шукати способи економії.
Проте сучасні автоматичні трансмісії з багатодисковим зчепленням частково вирішили цю проблему, а нові моделі гідротрансформаторів значно підвищили свою ефективність. У той же час багато автомобілів все ще оснащені менш ефективними варіантами, що призводить до незручностей та високих витрат на паливо. Експерти запропонували п’ять простих методів зниження витрат палива в автомобілів з АКПП.
Зменшити витрати на 10−15% можна без серйозних модифікацій. По-перше, багато сучасних автомобілів мають різні режими водіння, такі як «спорт», «норма» та «економічний». Вибір «економічного» режиму найчастіше призводить до зниження витрат палива, хоча при цьому продуктивність автомобіля може зменшитися.
Якщо «еко» режиму немає, корисно освоїти економічний стиль водіння, утримуючи обороти двигуна в межах 2000−2500 об/хв. Також рекомендується заздалегідь планувати маршрут, щоб уникати зупинок на світлофорах та різких розгонів, оскільки це сприятливо впливає на економію палива.
На трасі оптимальна швидкість становить близько 80−90 км/год, при цьому слід стежити, щоб обороти двигуна не перевищували 1500 об/хв. Дотримуючись цих рекомендацій, можна скоротити витрату палива на 20−25% порівняно із звичайним стилем їзди.
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За матеріалами:
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