ТОП-3 найбільш ненадійні електромобілі з пробігом — Finance.ua

ТОП-3 найбільш ненадійні електромобілі з пробігом 23.03.2025, 01:06 — Технології&Авто

ТОП-3 найбільш ненадійні електромобілі з пробігом, Фото: freepik

Електромобілі стають дедалі популярнішими і поступово витісняють традиційні авто з ДВЗ. Деякі водії вважають, що у таких моделей рідко виникають поломки, але це не зовсім відповідає дійсності.

Експерти з What Car? назвали три найбільш ненадійних електромобілі з пробігом. У цих моделей є велика кількість проблем.

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Загалом експерти проаналізували дані про поломки 34 популярних електромобілів.

Вони з’ясували у власників таких авто, які компоненти найчастіше виходили з ладу і наскільки складно було відремонтувати їх.

ТОП-3 найбільш ненадійних електромобілі з пробігом

MG4 EV виявився найбільш ненадійним електромобілем з пробігом. Рейтинг надійності моделі склав 63,8% зі 100%.

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За словами експертів, у MG4 EV найчастіше виходили з ладу електронні компоненти, які не пов’язані з силовою установкою.

Також проблеми часто виникали з оздобленням інтер’єру, кузовом і електромотором.

Opel (Vauxhall у Великій Британії) Corsa Electric також виявився доволі ненадійним електромобілем.

Найчастіше у цієї моделі виходять з ладу кондиціонер, акумуляторна батарея та електронні компоненти, які не пов’язані з силовою установкою.

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Porsche Taycan замикає трійку найбільш ненадійних електрокарів з пробігом.

Багато власників моделі поскаржилися на проблеми, які були пов’язані з кондиціонером, кузовом і акумуляторною батареєю цього авто.

УНІАН За матеріалами:

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