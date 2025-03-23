ТОП-3 найбільш ненадійні електромобілі з пробігом — Finance.ua

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ТОП-3 найбільш ненадійні електромобілі з пробігом

Технології&Авто
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ТОП-3 найбільш ненадійні електромобілі з пробігом
ТОП-3 найбільш ненадійні електромобілі з пробігом, Фото: freepik
Електромобілі стають дедалі популярнішими і поступово витісняють традиційні авто з ДВЗ. Деякі водії вважають, що у таких моделей рідко виникають поломки, але це не зовсім відповідає дійсності.
Експерти з What Car? назвали три найбільш ненадійних електромобілі з пробігом. У цих моделей є велика кількість проблем.
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Загалом експерти проаналізували дані про поломки 34 популярних електромобілів.
Вони з’ясували у власників таких авто, які компоненти найчастіше виходили з ладу і наскільки складно було відремонтувати їх.

ТОП-3 найбільш ненадійних електромобілі з пробігом

MG4 EV виявився найбільш ненадійним електромобілем з пробігом. Рейтинг надійності моделі склав 63,8% зі 100%.
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За словами експертів, у MG4 EV найчастіше виходили з ладу електронні компоненти, які не пов’язані з силовою установкою.
Також проблеми часто виникали з оздобленням інтер’єру, кузовом і електромотором.
Opel (Vauxhall у Великій Британії) Corsa Electric також виявився доволі ненадійним електромобілем.
Найчастіше у цієї моделі виходять з ладу кондиціонер, акумуляторна батарея та електронні компоненти, які не пов’язані з силовою установкою.
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Багато власників моделі поскаржилися на проблеми, які були пов’язані з кондиціонером, кузовом і акумуляторною батареєю цього авто.
За матеріалами:
УНІАН
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