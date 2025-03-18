Де в Україні найбільше зареєстровано елітних авто (інфографіка) — Finance.ua

Де в Україні найбільше зареєстровано елітних авто (інфографіка) Сьогодні 20:17 — Технології&Авто

Де в Україні найбільше зареєстровано елітних авто (інфографіка)

Визначення «елітного автомобіля» може бути суб’єктивним, але на законодавчому рівні цей статус мають машини вартістю понад 3 мільйони гривень (близько $71,5 тис.), яким не більше п’яти років.

Такі транспортні засоби підлягають щорічному податку у розмірі 25 000 грн. До переліку елітних авто, який затверджується Міністерством економіки, у 2025 році увійшли 352 моделі.

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Регіони-лідери за кількістю дорогих авто

Київ займає перше місце за кількістю елітних автомобілів та сумою сплаченого податку — 62,2 млн грн. Проте й інші області України мають значний автопарк преміальних машин:

Дніпропетровська область — 21,2 млн грн;

Одеська область — 18,8 млн грн;

Київська область — 17,2 млн грн.

Ці цифри демонструють, що дорогі авто реєструються не лише у столиці, а й у великих регіональних центрах.

Загальна кількість елітних авто в Україні

Станом на минулий рік в Україні налічувалося 10 217 автомобілів, що підпадають під визначення «елітних». З них:

7193 авто належить фізичним особам;

3024 авто перебуває у власності юридичних осіб.

У відсотковому співвідношенні такі автомобілі становлять лише 0,088% від загального автопарку країни.

Чому кількість елітних авто зростає

Збільшення кількості дорогих машин в Україні можна пояснити кількома факторами:

Розвиток бізнесу та зростання доходів у великих містах.

Популярність лізингу та фінансових програм для купівлі авто.

Розширення офіційного імпорту преміальних марок.

Хоча Київ залишається беззаперечним лідером за кількістю елітних автомобілів, Дніпропетровська, Одеська та Київська області також мають значну частку дорогих транспортних засобів.

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Ampercar За матеріалами:

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