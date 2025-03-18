Де в Україні найбільше зареєстровано елітних авто (інфографіка) — Finance.ua

Де в Україні найбільше зареєстровано елітних авто (інфографіка)
Визначення «елітного автомобіля» може бути суб’єктивним, але на законодавчому рівні цей статус мають машини вартістю понад 3 мільйони гривень (близько $71,5 тис.), яким не більше п’яти років.
Такі транспортні засоби підлягають щорічному податку у розмірі 25 000 грн. До переліку елітних авто, який затверджується Міністерством економіки, у 2025 році увійшли 352 моделі.
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Регіони-лідери за кількістю дорогих авто
Київ займає перше місце за кількістю елітних автомобілів та сумою сплаченого податку — 62,2 млн грн. Проте й інші області України мають значний автопарк преміальних машин:
- Дніпропетровська область — 21,2 млн грн;
- Одеська область — 18,8 млн грн;
- Київська область — 17,2 млн грн.
Ці цифри демонструють, що дорогі авто реєструються не лише у столиці, а й у великих регіональних центрах.
Загальна кількість елітних авто в Україні
Станом на минулий рік в Україні налічувалося 10 217 автомобілів, що підпадають під визначення «елітних». З них:
- 7193 авто належить фізичним особам;
- 3024 авто перебуває у власності юридичних осіб.
У відсотковому співвідношенні такі автомобілі становлять лише 0,088% від загального автопарку країни.
Чому кількість елітних авто зростає
Збільшення кількості дорогих машин в Україні можна пояснити кількома факторами:
- Розвиток бізнесу та зростання доходів у великих містах.
- Популярність лізингу та фінансових програм для купівлі авто.
- Розширення офіційного імпорту преміальних марок.
Хоча Київ залишається беззаперечним лідером за кількістю елітних автомобілів, Дніпропетровська, Одеська та Київська області також мають значну частку дорогих транспортних засобів.
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