Власники елітних авто сплатили 220 млн грн транспортного податку: серед лідерів три регіони — Finance.ua

Власники елітних авто сплатили 220 млн грн транспортного податку: серед лідерів три регіони Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Власники елітних авто сплатили 220 млн грн транспортного податку: серед лідерів три регіони

Минулого року власники елітних автомобілів перерахували до бюджету майже 220 млн грн транспортного податку, третина з цієї суми надійшла від автолюбителів Києва.

Такі дані оприлюднила Державна податкова служба.

Згідно з повідомленням, у 2024 році місцеві бюджети отримали на 37% більше, або на 59 млн грн, ніж у 2023 році. Кількість власників автівок, які сплатили податок, також зросла. Якщо в 2023 році податок сплачували 7 393 особи, то в 2024 році — вже 10 217.

Переважну частину надходжень склали сплати фізичних осіб: 7 193 власників автомобілів сплатили 136,2 млн грн. Водночас понад 3 тис. юридичних осіб перерахували до бюджету 83,5 млн грн.

Майже третина від загальної суми сплаченого податку — 62,2 млн грн — надійшла від платників Києва. Серед інших регіонів лідерами за сумою сплаченого податку є:

Дніпропетровська область — 21,2 млн грн;

Одеська область — 18,8 млн грн;

Київська область — 17,2 млн грн.

Транспортний податок: хто і як його сплачує

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не пізніше, ніж 5 років тому, і мають середньоринкову вартість понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року. У 2024 році це складає 2 662 500 грн, а в 2025 році — 3 000 000 грн.

Ставка податку становить 25 тис. грн за кожен автомобіль.

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Перелік марок автомобілів, які підлягають оподаткуванню, визначає Міністерство економіки. Повний список доступний на офіційному вебсайті Міністерства і публікується до 1 лютого кожного року. У 2024 році до переліку потрапили 488 моделей автомобілів, серед яких:

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Dodge

Ferrari

Ford

GMC Hummer

Jaguar

Lamborghini

Land Rover

Lexus

McLaren

Maserati

Mercedes-Benz

Porsche

Rolls-Royce

Tesla

Toyota

У 2025 році список скоротиться до 352 марок.

Як отримати повідомлення про нарахування податку

Юридичні особи отримуватимуть повідомлення про нараховану суму податку в електронному кабінеті. Фізичним особам податкові повідомлення будуть надіслані поштою за місцем податкової адреси, або, якщо вони обрали електронну взаємодію з ДПС, — в електронному кабінеті.

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