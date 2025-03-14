Власники елітних авто сплатили 220 млн грн транспортного податку: серед лідерів три регіони — Finance.ua
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Власники елітних авто сплатили 220 млн грн транспортного податку: серед лідерів три регіони

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Власники елітних авто сплатили 220 млн грн транспортного податку: серед лідерів три регіони
Власники елітних авто сплатили 220 млн грн транспортного податку: серед лідерів три регіони
Минулого року власники елітних автомобілів перерахували до бюджету майже 220 млн грн транспортного податку, третина з цієї суми надійшла від автолюбителів Києва.
Такі дані оприлюднила Державна податкова служба.
Згідно з повідомленням, у 2024 році місцеві бюджети отримали на 37% більше, або на 59 млн грн, ніж у 2023 році. Кількість власників автівок, які сплатили податок, також зросла. Якщо в 2023 році податок сплачували 7 393 особи, то в 2024 році — вже 10 217.
Переважну частину надходжень склали сплати фізичних осіб: 7 193 власників автомобілів сплатили 136,2 млн грн. Водночас понад 3 тис. юридичних осіб перерахували до бюджету 83,5 млн грн.
Майже третина від загальної суми сплаченого податку — 62,2 млн грн — надійшла від платників Києва. Серед інших регіонів лідерами за сумою сплаченого податку є:
  • Дніпропетровська область — 21,2 млн грн;
  • Одеська область — 18,8 млн грн;
  • Київська область — 17,2 млн грн.

Транспортний податок: хто і як його сплачує

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не пізніше, ніж 5 років тому, і мають середньоринкову вартість понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року. У 2024 році це складає 2 662 500 грн, а в 2025 році — 3 000 000 грн.
Ставка податку становить 25 тис. грн за кожен автомобіль.
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Перелік марок автомобілів, які підлягають оподаткуванню, визначає Міністерство економіки. Повний список доступний на офіційному вебсайті Міністерства і публікується до 1 лютого кожного року. У 2024 році до переліку потрапили 488 моделей автомобілів, серед яких:
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Dodge
  • Ferrari
  • Ford
  • GMC Hummer
  • Jaguar
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • McLaren
  • Maserati
  • Mercedes-Benz
  • Porsche
  • Rolls-Royce
  • Tesla
  • Toyota
У 2025 році список скоротиться до 352 марок.

Як отримати повідомлення про нарахування податку

Юридичні особи отримуватимуть повідомлення про нараховану суму податку в електронному кабінеті. Фізичним особам податкові повідомлення будуть надіслані поштою за місцем податкової адреси, або, якщо вони обрали електронну взаємодію з ДПС, — в електронному кабінеті.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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