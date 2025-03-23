Яка країна виготовляє найбільше автомобілів у світі — Finance.ua

Яка країна виготовляє найбільше автомобілів у світі Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

Яка країна виготовляє найбільше автомобілів у світі, Фото: freepik

У 2024 році глобальне виробництво автотранспорту становило 92,5 млн одиниць, що на 1% менше, ніж у 2023 році. Найбільша частка належить Китаю, там за рік виготовили 31,3 млн авто.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Зазначається, що найбільша частка на ринку належить легковим автомобілям. Їх було виготовлено 67,7 млн одиниць.

Легких комерційних авто — 20,9 млн, а великих вантажівок — 3,6 млн. За рік у світі виготовили 291 000 автобусів.

Які країни в лідерах

Друге місце після Китаю в рейтингу найбільшого виробництва авто посідає США з результатом — 10,5 млн. Третє місце у Японії — 8,2 млн.

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Також до п’ятірки лідерів потрапили Індія з показником у 6 млн автівок та Мексика — 4,2 млн.

Нагадаємо, світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.

Не зважачаючи на зростання кількості нових електромобілів, до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y.

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