Яка країна виготовляє найбільше автомобілів у світі — Finance.ua

Яка країна виготовляє найбільше автомобілів у світі
У 2024 році глобальне виробництво автотранспорту становило 92,5 млн одиниць, що на 1% менше, ніж у 2023 році. Найбільша частка належить Китаю, там за рік виготовили 31,3 млн авто.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що найбільша частка на ринку належить легковим автомобілям. Їх було виготовлено 67,7 млн одиниць.
Легких комерційних авто — 20,9 млн, а великих вантажівок — 3,6 млн. За рік у світі виготовили 291 000 автобусів.
Які країни в лідерах
Друге місце після Китаю в рейтингу найбільшого виробництва авто посідає США з результатом — 10,5 млн. Третє місце у Японії — 8,2 млн.
Також до п’ятірки лідерів потрапили Індія з показником у 6 млн автівок та Мексика — 4,2 млн.
Нагадаємо, світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.
Не зважачаючи на зростання кількості нових електромобілів, до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y.
Поділитися новиною