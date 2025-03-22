Яку модель авто купували найчастіше у 2025 році: світовий рейтинг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку модель авто купували найчастіше у 2025 році: світовий рейтинг

Технології&Авто
61
Яку модель авто купували найчастіше у 2025 році: світовий рейтинг
Яку модель авто купували найчастіше у 2025 році: світовий рейтинг
Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.
Про це повідомили в «Укравтопромі», з посиланням на дані Fоcus2mоvе.
Зазначається, не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів, до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y.

ТОП-10 світових бестселерів січня 2025р.:

  1. Toyota RAV4 — 73907 од. (-11,4%);
  2. Toyota Corolla — 70822 од. (-26,4%);
  3. Ford F-Series — 69805 од.(+42,5%);
  4. Tesla Model Y — 64400 од. (-19,6%);
  5. Honda CR-V — 53492 од. (-25,2%);
  6. Volkswagen Tiguan — 46093 од. (+10,6%);
  7. Chevrolet Silverado — 44686 од. (-8,8%);
  8. Hyundai Tucson — 44623 од. (-9,8%);
  9. Toyota Camry — 43455 од. (-8,1%);
  10. Kia Sportage — 39333 од. (-7,7%).
Нагадаємо, Tesla відкликає 46 096 пікапів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка може відпасти під час руху.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), причиною стало відшарування кантової рейки — панелі з нержавіючої сталі. У Tesla заявили, що сервісні центри безплатно замінять несправну деталь.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems