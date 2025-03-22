Яку модель авто купували найчастіше у 2025 році: світовий рейтинг — Finance.ua

Яку модель авто купували найчастіше у 2025 році: світовий рейтинг
Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.
Про це повідомили в «Укравтопромі», з посиланням на дані Fоcus2mоvе.
Зазначається, не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів, до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y.
ТОП-10 світових бестселерів січня 2025р.:
- Toyota RAV4 — 73907 од. (-11,4%);
- Toyota Corolla — 70822 од. (-26,4%);
- Ford F-Series — 69805 од.(+42,5%);
- Tesla Model Y — 64400 од. (-19,6%);
- Honda CR-V — 53492 од. (-25,2%);
- Volkswagen Tiguan — 46093 од. (+10,6%);
- Chevrolet Silverado — 44686 од. (-8,8%);
- Hyundai Tucson — 44623 од. (-9,8%);
- Toyota Camry — 43455 од. (-8,1%);
- Kia Sportage — 39333 од. (-7,7%).
Нагадаємо, Tesla відкликає 46 096 пікапів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка може відпасти під час руху.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), причиною стало відшарування кантової рейки — панелі з нержавіючої сталі. У Tesla заявили, що сервісні центри безплатно замінять несправну деталь.
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