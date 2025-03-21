Tesla відкликає понад 46 000 автомобілів Cybertruck — Finance.ua
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Tesla відкликає понад 46 000 автомобілів Cybertruck

Технології&Авто
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Tesla відкликає понад 46 000 автомобілів Cybertruck
Tesla відкликає понад 46 000 автомобілів Cybertruck
Tesla відкликає 46 096 пікапів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка може відпасти під час руху.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), причиною стало відшарування кантової рейки — панелі з нержавіючої сталі. У Tesla заявили, що сервісні центри безплатно замінять несправну деталь.
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«Від'єднана панель може стати небезпекою на дорозі, збільшуючи ризик аварії», — зазначили у NHTSA.
Це черговий випадок відкликання Cybertruck після старту продажів минулого року. За даними компанії BizzyCar, з початку 2024 року на Tesla припало 21% усіх відкликань авто у США, хоча більшість проблем усували оновленням ПЗ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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