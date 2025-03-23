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Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte

Технології&Авто
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Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte
Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte, Фото: freepik
Глобальне дослідження споживачів автомобільної промисловості 2025 року Global Automotive Consumer Study від компанії Deloitte відстежує глобальні споживчі тенденції в автомобільній промисловості світу. Серед найцікавіших — впровадження електрифікації, проблеми з підключенням, тенденції купівлі автомобілів тощо.
Дослідження показало, що молодь готова відмовлятись від власних автомобілів. А якщо й купуватимуть, то бренд для них не дуже важливий.
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Світова автомобільна промисловість зазнає величезних змін з безпрецедентною швидкістю. У центрі цієї зміни сидить споживач, очікування якого від мобільності швидко змінюються.

Тренд 1: Інерція BEV залишається приглушеною на більшості ринків

Інтерес споживачів до повних гібридів і технології розширення запасу ходу (тобто відсутність зовнішньої розетки зарядки) набирає обертів на кількох глобальних ринках, оскільки споживачі шукають рішення «найкраще з обох світів» для зниження витрат на пальне та зниження викидів без потреби в зарядній інфраструктурі.
Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte

Тенденція 2: споживачі легко змінять бренд при наступній покупці

Відсоток опитаних споживачів, які мають намір змінити бренд наступного разу, коли вони купуватимуть автомобіль, зріс порівняно з минулим роком на кількох ринках, що свідчить про необхідність побудови міцних відносин із клієнтами, особливо на ринках, що розвиваються, де значний відсоток покупців уперше (наприклад, Китай).
Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte

Тенденція 3: автономні транспортні засоби повертаються в поле зору

Розвиток нормативно-правового середовища, що регулює розвиток автономних технологій на деяких глобальних ринках, може полегшити розгортання парків безпілотних транспортних засобів як для споживачів, так і для комерційних цілей.
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Водночас більше половини опитаних споживачів в Індії, Великобританії та Сполучених Штатах залишаються стурбовані своєю безпекою.
Зважаючи на це, інтеграція штучного інтелекту в системи транспортних засобів для забезпечення функцій самостійного керування вважається значною мірою корисною, особливо на ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte

Тенденція 4: багато молодих споживачів зацікавлені в користуванні авто, а не у власності

Половина опитаних споживачів в Індії, Південно-Східній Азії та Сполучених Штатах їздять на своєму автомобілі щодня (приблизно вдвічі більше, ніж у Південній Кореї чи Японії).
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Однак значна кількість опитаних на цих ринках (серед інших) людей віком від 18 до 34 років принаймні певною мірою зацікавлені у відмові від традиційного володіння транспортними засобами на користь рішення MaaS (користування чи підписка).
Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte
За матеріалами:
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