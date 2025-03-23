Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte Сьогодні 03:17 — Технології&Авто

Все менше людей віддані автобрендам — дослідження Deloitte, Фото: freepik

Глобальне дослідження споживачів автомобільної промисловості 2025 року Global Automotive Consumer Study від компанії Deloitte відстежує глобальні споживчі тенденції в автомобільній промисловості світу. Серед найцікавіших — впровадження електрифікації, проблеми з підключенням, тенденції купівлі автомобілів тощо.

Дослідження показало , що молодь готова відмовлятись від власних автомобілів. А якщо й купуватимуть, то бренд для них не дуже важливий.

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Світова автомобільна промисловість зазнає величезних змін з безпрецедентною швидкістю. У центрі цієї зміни сидить споживач, очікування якого від мобільності швидко змінюються.

Тренд 1: Інерція BEV залишається приглушеною на більшості ринків

Інтерес споживачів до повних гібридів і технології розширення запасу ходу (тобто відсутність зовнішньої розетки зарядки) набирає обертів на кількох глобальних ринках, оскільки споживачі шукають рішення «найкраще з обох світів» для зниження витрат на пальне та зниження викидів без потреби в зарядній інфраструктурі.

Тенденція 2: споживачі легко змінять бренд при наступній покупці

Відсоток опитаних споживачів, які мають намір змінити бренд наступного разу, коли вони купуватимуть автомобіль, зріс порівняно з минулим роком на кількох ринках, що свідчить про необхідність побудови міцних відносин із клієнтами, особливо на ринках, що розвиваються, де значний відсоток покупців уперше (наприклад, Китай).

Тенденція 3: автономні транспортні засоби повертаються в поле зору

Розвиток нормативно-правового середовища, що регулює розвиток автономних технологій на деяких глобальних ринках, може полегшити розгортання парків безпілотних транспортних засобів як для споживачів, так і для комерційних цілей.

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Водночас більше половини опитаних споживачів в Індії, Великобританії та Сполучених Штатах залишаються стурбовані своєю безпекою.

Зважаючи на це, інтеграція штучного інтелекту в системи транспортних засобів для забезпечення функцій самостійного керування вважається значною мірою корисною, особливо на ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Тенденція 4: багато молодих споживачів зацікавлені в користуванні авто, а не у власності

Половина опитаних споживачів в Індії, Південно-Східній Азії та Сполучених Штатах їздять на своєму автомобілі щодня (приблизно вдвічі більше, ніж у Південній Кореї чи Японії).

Однак значна кількість опитаних на цих ринках (серед інших) людей віком від 18 до 34 років принаймні певною мірою зацікавлені у відмові від традиційного володіння транспортними засобами на користь рішення MaaS (користування чи підписка).

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